Загадка для самых сообразительных: попробуйте найти ложку на рисунке с зайчиками за 9 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти ложку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Различные картинки, на которых много однотипных предметов, запутывают наш мозг и заставляют прищуривать глаза. Попытайтесь решить одну непростую оптическую головоломку, на которой сразу очень трудно найти то, что от вас требуется.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите ложку за девять секунд

Перед собой вы можете увидеть нарисованную картинку, на которой изображена, вероятно, семья кроликов. Если вы внимательно посмотрите на этот рисунок, то увидите, что милые кролики собираются, скорее всего, лечь спать в своих кроватях.

На этом изображении, кажется, ничего лишнего нет, но все же на нем есть один предмет, который никак не вписывается в эту атмосферу. Попытайтесь найти ложку на рисунке, который не раскрашен разными цветами, что усложняет задачу.

На решение этой загадки вам дается всего девять секунд, поэтому не тратьте время зря и начинайте ее разгадывать. Используйте все свои умения и максимально сосредоточьтесь на загадке, чтобы быстро и без проблем найти лишний предмет.

Но сначала вам лучше отложить все свои дела, пойти туда, где нет людей, и внимательно посмотреть на картинку. Чтобы лучше видеть каждую деталь на изображении, протрите глаза. И не забудьте установить таймер на 9 секунд. Что ж, теперь вы точно готовы, поэтому желаем удачи!

Визуальная головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Итак, вы являетесь настоящим талантом, если смогли найти лишний предмет на изображении, но если вы так и не смогли решить эту загадку, попробуйте еще раз. Если у вас нет желания тратить свое время, можете посмотреть подсказку.

Правильный ответ — где ложка

Обратите внимание на самый центр картинки, а именно — на крышу "дома" двух зайчиков. Именно на нем и нарисована ложка, которую сразу трудно заметить из-за того, что у картинки нет ни одного цвета, кроме белого и черного.

Правильный ответ на визуальную головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о непростой оптической загадке, в которой нужно найти карпа на картинке.

Раньше мы рассказывали о яркой головоломке, где нужно найти несколько отличий.

Также мы сообщали о тяжелой головоломке, в которой нужно найти молоток на рисунке.