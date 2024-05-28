Интересная головоломка на внимательность: попытайтесь найти спрятанные предметы за 6 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти спрятанные предметы. Фото иллюстративное: Bright Side

В мире существует огромное количество разных головоломок, помогающих весело провести свое время и улучшить собственные интеллектуальные способности. Попробуйте найти несколько спрятанных предметов на картинке и докажите себе, что вы очень внимательный человек.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите спрятанные предметы за шесть секунд

Перед собой вы можете увидеть веселую картинку, на которой изображены девять детей. Вероятно, они находятся в садике на каком-нибудь празднике или на дне рождения друзей. На рисунке дети одеты в разные наряды, сверху можно увидеть праздничные флажки, а по бокам — воздушные шарики.

Кто-то держит в руке леденец, у кого-то мячик, а кто-то собирается прокатиться на скейте. Попытайтесь в этой головоломке отыскать предметы, которые спрятаны от человеческих глаз. Речь идет о расческе, линейке и мороженом, которые нужно найти.

Но на эту задачу вам дается всего шесть секунд, поэтому не тратьте зря свое драгоценное время и начинайте разгадывать эту загадку. Используйте все свои интеллектуальные способности, чтобы доказать себе, что вы входите в число самых внимательных людей.

Однако сначала отложите все свои дела, затем возьмите в руки устройство и установите таймер на шесть секунд. Теперь нам остается только пожелать вам удачи и настроить на победу.

Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Bright Side

Итак, если вы смогли за ограниченный промежуток времени найти все три предмета, поздравляем, это хороший результат. Но если вам так и не удалось решить эту загадку, не огорчайтесь и попробуйте еще. Если не хотите тратить время, ловите подсказку!

Правильный ответ — где мороженое, линейка и расческа

Внимательно посмотрите на верхнюю ступеньку и на вторую девочку слева, именно на ней вы можете увидеть первый предмет — мороженое. А теперь обратите внимание на первого слева парня на нижней строчке, и на нем вы заметите линейку вместо галстука.

И напоследок посмотрите на рыжую девочку на нижней ступеньке — у нее челка в виде расчески.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Bright Side

Напомним, мы писали о веселой оптической загадке, где нужно найти несколько отличий на картинке с уткой.

Раньше мы рассказывали о яркой головоломке, где нужно найти щенка в парке.

Также мы сообщали о тяжелой оптической головоломке, где нужно найти ложку.