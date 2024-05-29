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Веселая семейная загадка — найдите 3 отличия за 31 секунду

29 мая 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Попробуйте найти 3 отличия за 31 секунду — веселая оптическая головоломка
Оптическая головоломка, где нужно найти три отличия. Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Загадки на поиск отличий прекрасно тренируют нашу мозговую деятельность и помогают весело провести свой досуг. Попробуйте в новой головоломке найти несколько отличий за ограниченный промежуток времени и докажите, что вы входите в число самых сообразительных людей.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите три отличия за 31 секунду

Вы видите перед собой яркую картинку, на которой изображена семья из четырех человек: мужчина, женщина и два ребенка. Все они, вероятно, отправились на прогулку и увидели что-то, что очень шокировало их в приятном смысле.

Этот рисунок разделен на две части и кажется, будто они между собой ничем не отличаются. Но это далеко не так, ведь между ними есть определенные отличия. Попытайтесь отыскать три вещи, которые отличают их друг от друга, за 31 секунду.

Чтобы быстрее найти все три отличия, тщательно подготовьтесь к решению этой задачи. Во-первых, отложите все свои дела, чтобы сконцентрироваться исключительно на загадке, а во-вторых, возьмите в руки устройство и установите таймер на 31 секунду. Что ж, теперь вы готовы, поэтому желаем удачи!

Веселая оптическая головоломка на внимательность
Веселая оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Итак, вы являетесь настоящим талантом, если смогли отыскать все три отличия за этот промежуток времени. Если же вам не удалось найти их, не огорчайтесь и попробуйте свои силы еще раз или ловите подсказку от нас!

Правильный ответ — какие отличия

А теперь внимательно посмотрите на прическу мужчины, которая на второй картинке отличается по цвету, и на руку мальчика, под которой выглядывает что-то на втором рисунке. Третье отличие — это шлейка рюкзака женщины.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о яркой головоломке, где нужно найти мышь среди грибов.

Раньше мы рассказывали о веселой загадке, в которой нужно отыскать отличия.

Также мы сообщали о милой оптической загадке, где нужно найти несколько отличий.

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