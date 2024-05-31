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Літо, пляж, пісочний замок — знайдіть на малюнку з відпочивальником три відмінності

31 травня 2024 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Весела головоломка — знайдіть три відмінності на літньому малюнку
Потрібно знайти три відмінності. Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Майже однакові малюнки зображують веселого відпочивальника, який будує пісочний замок під парасолею на березі моря. Картинка має безліч дрібних деталей, серед яких потрібно знайти три непомітні відмінності.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Літо, пляж, пісочний замок — знайдіть на малюнку з відпочивальником три відмінності - фото 1

Саме час увімкнути на повну потужність зір, спостережливість та інтелект, щоб знайти три відмінності. З огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках, це може бути непросто.

Хвилі, хмари, пісок, замок, хлопчик, парасоля, м'яч та цеберка — різниця ховатиметься будь-де.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Отже, вмикайте таймер на смартфоні та починайте пошуки.

Користь від головоломок на пошук відмінностей

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

  • кмітливість;
  • уважність;
  • потяг до пізнання світу;
  • логіка;
  • розумові здібності.

Час на розв'язання головоломки вичерпано. Знайшли усі відмінності? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

 

Літо, пляж, пісочний замок — знайдіть на малюнку з відпочивальником три відмінності - фото 2

Раніше ми пропонували знайти відмінності — тут і тут.

зір
тест на уважність
мозок
тест
інтелект
оптична ілюзія
головоломка

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