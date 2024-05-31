Веселая головоломка — найдите три отличия на летнем рисунке

Нужно найти три отличия. Рисунок: dumapp

Почти одинаковые рисунки изображают веселого отдыхающего, строящего песочный замок под зонтиком на берегу моря. Картинка имеет множество мелких деталей, среди которых нужно найти три незаметных отличия.

Задание предложил канал Dumapp.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Пляж"

Самое время включить на полную мощность зрение, наблюдательность и интеллект, чтобы найти три отличия. Учитывая множество мелких деталей на рисунках, это может быть непросто.

Волны, облака, песок, замок, мальчик, зонтик, мяч и ведра — разница будет прятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Итак, включайте таймер на смартфоне и начинайте поиски.

Польза от головоломок на поиск отличий

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Время решения головоломки исчерпано. Нашли все отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти отличия — здесь и здесь.