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Спробуйте не відволікатися на бідну лисицю — знайдіть віяло за 8 секунд

31 травня 2024 08:11
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка для справжніх розумників: спробуйте за 8 секунд знайти приховане віяло
Оптична головоломка, де потрібно знайти приховане віяло. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В мережі все популярнішою стає дуже цікава оптична головоломка, яка може заплутати ваші очі. Спробуйте відшукати приховане віяло на яскравій картинці за обмежений проміжок часу, щоб потренувати свою мозкову діяльність і дізнатися, чи уважна ви людина.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть віяло за вісім секунд

На картинці — мила і добра атмосфера журавля і лисиці, які сидять за столом і п’ють щось із пробірок. Тільки ось вдається це робити лише журавлю, адже він має довгий і гострий дзьоб, який допомагає йому діставати рідину в пробірці. 

А ось лисиця не може це робити, адже в неї немає такого дзьоба, як у журавля, через що вона сидить дуже засмучена. Та не відволікайтеся на бідного звіря, адже суть цієї оптичної головоломки — знайти приховане віяло, якого одразу помітити дуже важко.

Причому, зробити це потрібно за дуже обмежений проміжок часу — лише за вісім секунд. Тому використайте всі свої інтелектуальні здібності та вміння, щоб зуміти відшукати віяло на зображенні. Також налаштуйте і свої очі, щоб краще бачити кожну деталь в загадці.

Якщо ви вважаєте, що ніхто не може змагатися з вами за звання найуважнішої людини, можете приймати цей непростий виклик. А ми, зі свого боку, бажаємо вам великих успіхів, і нехай удача буде постійно з вами!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Отже, ви дійсно молодець, якщо змогли одразу знайти приховане віяло на картинці. Але якщо ви помітили, що на таймері сплинув час, а ви ще досі не вирішили цю загадку, не падайте духом і спробуйте ще. Якщо не хочете, ловіть підказку!

Правильна відповідь — де віяло

А тепер подивіться на люстру, яка висить над столом, де сидить журавель і лисиця. Якщо ви уважно придивитеся до цієї люстри, то побачите, що вона зроблена саме з віяла, яке і потрібно було знайти. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про важку оптичну головоломку, де потрібно знайти кота у вітальні. 

Раніше ми розповідали про яскраву головоломку, в якій потрібно знайти декілька прихованих речей. 

Також ми повідомляли про нелегку оптичну загадку, де потрібно знайти загубленого папугу.

тест на уважність
оптична ілюзія
головоломка
загадки

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