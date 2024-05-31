Головоломка для настоящих умников: попробуйте за 8 секунд найти спрятанный веер

Оптическая головоломка, где нужно найти спрятанный веер. Фото иллюстративное: Jagranjosh

В сети все популярнее становится очень интересная оптическая головоломка, которая может запутать ваши глаза. Попытайтесь отыскать спрятанный веер на яркой картинке за ограниченный промежуток времени, чтобы потренировать свою мозговую деятельность и узнать, внимательный ли вы человек.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите веер за восемь секунд

На картинке — милая и добрая атмосфера журавля и лисы, которые сидят за столом и пьют что-то из пробирок. Только вот удается это делать только журавлю, ведь у него длинный и острый клюв, который помогает ему доставать жидкость в пробирке.

А вот лиса не может это делать, ведь у нее нет такого клюва, как у журавля, из-за чего она сидит очень расстроенная. Но не отвлекайтесь на бедного зверя, ведь суть этой оптической головоломки — найти спрятанный веер, который сразу заметить очень тяжело.

Причем, сделать это нужно за очень ограниченный промежуток времени — всего за восемь секунд. Поэтому используйте все свои интеллектуальные способности и умения, чтобы суметь найти веер на изображении. Также настройте свои глаза, чтобы лучше видеть каждую деталь в загадке.

Если вы считаете, что никто не может соперничать с вами за звание самого внимательного человека, можете принимать этот непростой вызов. А мы со своей стороны желаем вам больших успехов, и пусть удача будет постоянно с вами!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Итак, вы действительно молодец, если смогли сразу найти спрятанный веер на картинке. Но если вы заметили, что на таймере прошло время, а вы до сих пор не решили эту загадку, не падайте духом и попробуйте еще. Если не хотите, ловите подсказку!

Правильный ответ — где веер

А теперь посмотрите на люстру, которая висит над столом, где сидит журавль и лиса. Если вы внимательно присмотритесь к этой люстре, то увидите, что она сделана именно из веера, который и нужно было найти.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о тяжелой оптической головоломке, где нужно найти кота в гостиной.

Раньше мы рассказывали о яркой головоломке, в которой нужно найти несколько спрятанных вещей.

Также мы сообщали о нелегкой оптической загадке, где нужно найти потерянного попугая.