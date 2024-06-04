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Эту сверхсложную загадку за 10 секунд может решить только настоящий умник

4 июня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка для настоящих умников: найдите василька за 10 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти василька. Фото иллюстративное: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Очень мало людей в этом мире умеют решать сложные задачи на логику, но если вы считаете себя настоящим умником, можете попытаться справиться с одной оптической головоломкой. Решите одну загадку за ограниченный период времени, чтобы проверить свои интеллектуальные способности.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите василька за десять секунд

Внимательно посмотрите на картинку, на которой изображено большое количество яркого чертополоха посреди поля. Казалось бы, что такого может быть на этом изображении? Но нет, среди чертополоха притаился василек, которого сразу очень трудно найти из-за невероятного сходства этих растений.

Используйте все свои возможности, чтобы быстро и без проблем отыскать василька на картинке. Но внимательнее, ведь для того, чтобы решить эту оптическую головоломку, вам дается всего десять секунд. Поэтому спешите доказать себе, что вы являетесь одним из самых внимательных людей.

Но сначала тщательно подготовьтесь, чтобы "не упасть лицом в лужу". Лучше пойдите в какой-нибудь уютный уголок, чтобы там никого не было, и возьмите в руки устройство, чтобы установить таймер на десять секунд. Если вы готовы, желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Что ж, вы являетесь уникальным человеком, если вам удалось отыскать василек за ограниченный промежуток времени. Но если вы так и не нашли этот цветок среди чертополохов, не падайте духом и попробуйте еще. Если вы не хотите тратить время, ловите подсказку!

Правильный ответ — где василек

Если вам интересно, где же спрятался василек, посмотрите на самый центр изображения и отведите свой взгляд немного влево. Там вы можете увидеть василек, который спрятался среди чертополохов.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о сверхтяжелой оптической загадке, где нужно найти уникальную лошадь.

Раньше мы рассказывали о яркой головоломке, где нужно найти веер на рисунке.

Также мы сообщали о веселой оптической головоломке, в которой нужно найти несколько отличий.

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