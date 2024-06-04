Оптична головоломка: лише гарний водій знайде три відмінності за 12 секунд

Гострий зір та хист водія — знайдіть три відмінності за 12 секунд
Авто виїхало від милого будиночку, який розташований у мальовничому місці, а поодинокі хмаринки не псують чудової погоди. Знайдіть три істотні відмінності між майже однаковими малюнками.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Автомобіль"
Знайти три відмінності важко, але потрібно вірити у свої здібності та надздібності. Уважно роздивіться автомобіль, будинок, дорогу, дерева, кущі, небо та хмари — відмінності могли сховати будь-де.
Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.
Користь від головоломок для дітей
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?
Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати себе в інших головоломках.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.
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