Оптична головоломка: лише гарний водій знайде три відмінності за 12 секунд

Вже побачили три відмінності? Малюнок: dumapp

Авто виїхало від милого будиночку, який розташований у мальовничому місці, а поодинокі хмаринки не псують чудової погоди. Знайдіть три істотні відмінності між майже однаковими малюнками.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Знайти три відмінності важко, але потрібно вірити у свої здібності та надздібності. Уважно роздивіться автомобіль, будинок, дорогу, дерева, кущі, небо та хмари — відмінності могли сховати будь-де.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.

Користь від головоломок для дітей

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати себе в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.