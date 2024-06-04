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Гострий зір та хист водія — знайдіть три відмінності за 12 секунд

4 червня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише гарний водій знайде три відмінності за 12 секунд
Вже побачили три відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Авто виїхало від милого будиночку, який розташований у мальовничому місці, а поодинокі хмаринки не псують чудової погоди. Знайдіть три істотні відмінності між майже однаковими малюнками.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Гострий зір та хист водія — знайдіть три відмінності за 12 секунд - фото 1

Знайти три відмінності важко, але потрібно вірити у свої здібності та надздібності. Уважно роздивіться автомобіль, будинок, дорогу, дерева, кущі, небо та хмари — відмінності могли сховати  будь-де.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.

Користь від головоломок для дітей

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати себе в інших головоломках.

Правильна відповідь

 

Гострий зір та хист водія — знайдіть три відмінності за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.

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інтелект
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головоломка

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