Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Острое зрение и дар водителя — найдите три отличия за 12 секунд arrow

Острое зрение и дар водителя — найдите три отличия за 12 секунд

4 июня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только хороший водитель найдет три отличия за 12 секунд
Уже увидели три отличия? Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Автомобиль выехал от милого домика, который расположен в живописном месте, а одиночные тучки не портят прекрасную погоду. Найдите три существенных отличия между почти одинаковыми рисунками.

Задание предложил канал Dumapp.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Автомобиль"

 

Острое зрение и дарование водителя — найдите три отличия за 12 секунд - фото 1

Найти три отличия трудно, но нужно верить в свои способности и сверхспособности. Внимательно рассмотрите автомобиль, дом, дорогу, деревья, кусты, небо и облака — отличия могли спрятать где угодно.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.

Польза от головоломок для детей

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство выполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать себя в других головоломках.

Правильный ответ

 

Острое зрение и дарование водителя — найдите три отличия за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.

зрение
тест на внимательность
мозг
тест
интеллект
оптическая иллюзия
головоломка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня