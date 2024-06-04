Оптическая головоломка: только хороший водитель найдет три отличия за 12 секунд

Уже увидели три отличия? Рисунок: dumapp

Автомобиль выехал от милого домика, который расположен в живописном месте, а одиночные тучки не портят прекрасную погоду. Найдите три существенных отличия между почти одинаковыми рисунками.

Задание предложил канал Dumapp.

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Найти три отличия трудно, но нужно верить в свои способности и сверхспособности. Внимательно рассмотрите автомобиль, дом, дорогу, деревья, кусты, небо и облака — отличия могли спрятать где угодно.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.

Польза от головоломок для детей

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство выполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать себя в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.