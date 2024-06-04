Оптическая головоломка: только хороший водитель найдет три отличия за 12 секунд

Острое зрение и дар водителя — найдите три отличия за 12 секунд
Автомобиль выехал от милого домика, который расположен в живописном месте, а одиночные тучки не портят прекрасную погоду. Найдите три существенных отличия между почти одинаковыми рисунками.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Автомобиль"
Найти три отличия трудно, но нужно верить в свои способности и сверхспособности. Внимательно рассмотрите автомобиль, дом, дорогу, деревья, кусты, небо и облака — отличия могли спрятать где угодно.
Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.
Польза от головоломок для детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство выполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?
Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать себя в других головоломках.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.
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