Оптична головоломка: знайдіть три відмінності в спальні хлопчика

Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp

Спальня хлопчика, який бачить солодкі сни, обійнявшись з іграшковим ведмедиком. Знайдіть три істотні відмінності між майже однаковими малюнками за 12 секунд.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Знайти три відмінності майже неможливо, адже заважають дрібні деталі. Втім, ми закликаємо не здаватися та вірити у свої здібності. Уважно роздивіться хлопчика, кімнату, повний місяць за вікном, ковдру, меблі, іграшку, годинник та інші предмети. Адже відмінності могли сховатися будь-де.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.

Користь від головоломок для дітей

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.