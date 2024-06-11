Оптична головоломка: знайдіть три відмінності в спальні хлопчика

Солодких снів — знайдіть три відмінності в спальні хлопчика
Спальня хлопчика, який бачить солодкі сни, обійнявшись з іграшковим ведмедиком. Знайдіть три істотні відмінності між майже однаковими малюнками за 12 секунд.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Спальня"
Знайти три відмінності майже неможливо, адже заважають дрібні деталі. Втім, ми закликаємо не здаватися та вірити у свої здібності. Уважно роздивіться хлопчика, кімнату, повний місяць за вікном, ковдру, меблі, іграшку, годинник та інші предмети. Адже відмінності могли сховатися будь-де.
Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.
Користь від головоломок для дітей
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Ви вже знайшли три відмінності?
Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.
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