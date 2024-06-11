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Солодких снів — знайдіть три відмінності в спальні хлопчика

11 червня 2024 20:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть три відмінності в спальні хлопчика
Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Спальня хлопчика, який бачить солодкі сни, обійнявшись з іграшковим ведмедиком. Знайдіть три істотні відмінності між майже однаковими малюнками за 12 секунд.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Солодких снів — знайдіть три відмінності в спальні хлопчика - фото 1

Знайти три відмінності майже неможливо, адже заважають дрібні деталі. Втім, ми закликаємо не здаватися та вірити у свої здібності. Уважно роздивіться хлопчика, кімнату, повний місяць за вікном, ковдру, меблі, іграшку, годинник та інші предмети. Адже відмінності могли сховатися  будь-де.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.

Користь від головоломок для дітей

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

 

Солодких снів — знайдіть три відмінності в спальні хлопчика - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.

зір
тест на уважність
мозок
тест
інтелект
оптична ілюзія
головоломка

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