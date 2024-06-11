Оптическая головоломка: найдите три отличия в спальне мальчика

Сладких снов — найдите три отличия в спальне мальчика
Спальня мальчика, который видит сладкие сны обнявшись с игрушечным мишкой. Найдите три существенных отличия между почти одинаковыми рисунками за 12 секунд.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Спальня"
Найти три отличия почти невозможно, ведь мешают мелкие детали. Впрочем, мы призываем не сдаваться и верить в свои способности. Внимательно рассмотрите мальчика, комнату, полнолуние за окном, одеяло, мебель, игрушку, часы и другие предметы. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.
Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.
Польза от головоломок для детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Вы уже нашли три отличия?
Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои дарования в других головоломках.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.
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