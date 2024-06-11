Оптическая головоломка: найдите три отличия в спальне мальчика

Видите три отличия? Рисунок: dumapp

Спальня мальчика, который видит сладкие сны обнявшись с игрушечным мишкой. Найдите три существенных отличия между почти одинаковыми рисунками за 12 секунд.

Задание предложил канал Dumapp.

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Найти три отличия почти невозможно, ведь мешают мелкие детали. Впрочем, мы призываем не сдаваться и верить в свои способности. Внимательно рассмотрите мальчика, комнату, полнолуние за окном, одеяло, мебель, игрушку, часы и другие предметы. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.

Польза от головоломок для детей

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои дарования в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.