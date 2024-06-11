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Сладких снов — найдите три отличия в спальне мальчика

11 июня 2024 20:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите три отличия в спальне мальчика
Видите три отличия? Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Спальня мальчика, который видит сладкие сны обнявшись с игрушечным мишкой. Найдите три существенных отличия между почти одинаковыми рисунками за 12 секунд.

Задание предложил канал Dumapp.

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Сладких снов - найдите три отличия в спальне мальчика - фото 1

Найти три отличия почти невозможно, ведь мешают мелкие детали. Впрочем, мы призываем не сдаваться и верить в свои способности. Внимательно рассмотрите мальчика, комнату, полнолуние за окном, одеяло, мебель, игрушку, часы и другие предметы. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.

Польза от головоломок для детей

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои дарования в других головоломках.

Правильный ответ

 

Сладких снов - найдите три отличия в спальне мальчика - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.

зрение
тест на внимательность
мозг
тест
интеллект
оптическая иллюзия
головоломка

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