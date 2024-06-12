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Широка дорога з одностороннім рухом — знайдіть одне авто, яке їде проти потоку

12 червня 2024 11:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка для обраних — знайдіть серед 320 авто те, що їде проти потоку
Де порушник? Малюнок: The U.S. Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лише 1% гравців здатні за 10 секунд знайти одне авто, яке намагається рухається проти потоку. Серед 320 машин лише одна повернута в протилежний від усіх бік.

Завдання запропонувала The Sun.

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Широка дорога з одностороннім рухом — знайдіть одне авто, яке їде проти потоку - фото 1

Від цього зображення рябить в очах та паморочиться в голові. Купа однакових червоних машинок не відрізняються одна від одної.

Важлива лише одна невеличка деталь, за якою можна визначити, що автомобіль намагається рухатися в протилежний бік.

Автомобілі на зображенні їдуть справа наліво. Але одна машина прямує навпаки.

Позаяк всі авто червоні, а конструкції, спрямовані вперед і назад, схожі, помітити бунтівну машину за 10 секунд зможуть лише генії спостережень та розвідки.

Також читачі, які можуть знайти автомобіль за кілька секунд, мають добре налаштовані візуальні навички.

Тобто люди, які швидко розв'язують оптичні ілюзії, розвинули підвищену чутливість до таких викликів.

Вони можуть мати гостру здатність розрізняти візерунки, форми та нерівності.

Їхній хист помічати розбіжності у візуальних подразниках може походити від звички уважно спостерігати за оточенням.

Вже знайшли автомобіль порушника? Тоді порівняйте свою відповідь з правильною.

Правильна відповідь

 

Широка дорога з одностороннім рухом — знайдіть одне авто, яке їде проти потоку - фото 2

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