Головоломка для избранных — найдите среди 320 авто то, которое едет против потока

Где нарушитель? Рисунок: The U.S. Sun

Только 1% игроков способны за 10 секунд найти одно авто, которое пытается двигаться против потока. Среди 320 машин только одна повернута в противоположную сторону.

Задание предложила The Sun.

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От этого изображение рябит в глазах и кружится голова. Куча одинаковых красных машинок не отличается друг от друга.

Важна лишь одна небольшая деталь, по которой можно определить, что автомобиль пытается двигаться в противоположную сторону.

Автомобили на изображении едут справа налево. Но одна машина следует наоборот.

Поскольку все автомобили красные, а конструкции, направленные вперед и назад, похожи, заметить мятежную машину за 10 секунд смогут только гении наблюдений и разведки.

Также читатели, которые могут найти автомобиль через несколько секунд, имеют хорошо настроенные визуальные навыки.

То есть люди, быстро решающие оптические иллюзии, развили повышенную чувствительность к таким вызовам.

Они могут иметь умения различать узоры, формы и неровности.

Их способность замечать разногласия в визуальных раздражителях может происходить от привычки внимательно наблюдать за окружением.

Уже нашли автомобиль нарушителя? Тогда сравните свой ответ с правильным.

Правильный ответ

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