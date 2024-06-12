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Широкая дорога с односторонним движением — найдите одно авто, которое едет против потока

12 июня 2024 11:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Головоломка для избранных — найдите среди 320 авто то, которое едет против потока
Где нарушитель? Рисунок: The U.S. Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Только 1% игроков способны за 10 секунд найти одно авто, которое пытается двигаться против потока. Среди 320 машин только одна повернута в противоположную сторону.

Задание предложила The Sun.

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Широкая дорога с односторонним движением - найдите одно авто, которое едет против потока - фото 1

От этого изображение рябит в глазах и кружится голова. Куча одинаковых красных машинок не отличается друг от друга.

Важна лишь одна небольшая деталь, по которой можно определить, что автомобиль пытается двигаться в противоположную сторону.

Автомобили на изображении едут справа налево. Но одна машина следует наоборот.

Поскольку все автомобили красные, а конструкции, направленные вперед и назад, похожи, заметить мятежную машину за 10 секунд смогут только гении наблюдений и разведки.

Также читатели, которые могут найти автомобиль через несколько секунд, имеют хорошо настроенные визуальные навыки.

То есть люди, быстро решающие оптические иллюзии, развили повышенную чувствительность к таким вызовам.

Они могут иметь умения различать узоры, формы и неровности.

Их способность замечать разногласия в визуальных раздражителях может происходить от привычки внимательно наблюдать за окружением.

Уже нашли автомобиль нарушителя? Тогда сравните свой ответ с правильным.

Правильный ответ

 

Широкая дорога с односторонним движением - найдите одно авто, которое едет против потока - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки с автомобилями — здесь и здесь.

тест
тест на внимательность
оптическая иллюзия
головоломка

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