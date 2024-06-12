Головоломка для избранных — найдите среди 320 авто то, которое едет против потока

Широкая дорога с односторонним движением — найдите одно авто, которое едет против потока
Только 1% игроков способны за 10 секунд найти одно авто, которое пытается двигаться против потока. Среди 320 машин только одна повернута в противоположную сторону.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Авто"
От этого изображение рябит в глазах и кружится голова. Куча одинаковых красных машинок не отличается друг от друга.
Важна лишь одна небольшая деталь, по которой можно определить, что автомобиль пытается двигаться в противоположную сторону.
Автомобили на изображении едут справа налево. Но одна машина следует наоборот.
Поскольку все автомобили красные, а конструкции, направленные вперед и назад, похожи, заметить мятежную машину за 10 секунд смогут только гении наблюдений и разведки.
Также читатели, которые могут найти автомобиль через несколько секунд, имеют хорошо настроенные визуальные навыки.
То есть люди, быстро решающие оптические иллюзии, развили повышенную чувствительность к таким вызовам.
Они могут иметь умения различать узоры, формы и неровности.
Их способность замечать разногласия в визуальных раздражителях может происходить от привычки внимательно наблюдать за окружением.
Уже нашли автомобиль нарушителя? Тогда сравните свой ответ с правильным.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки с автомобилями — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!