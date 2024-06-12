Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow В одному слоні заховано вісім тварин — знайдіть їх за 13 секунд arrow

В одному слоні заховано вісім тварин — знайдіть їх за 13 секунд

12 червня 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія на рівень IQ: спробуйте знайти 9 тварин на малюнку за 13 секунд
Оптична ілюзія, де потрібно знайти дев'ятьох тварин. Фото ілюстративне: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви вважаєте себе справжнім розумником, який вміє розв’язувати різні складні загадки, спробуйте довести це у новій оптичній головоломці. Уважно подивіться на картинку і спробуйте відшукати на ній декілька тварин, як би це важко не було.

Головоломку представили на Jagranjosh.

Читайте також:

Оптична ілюзія — знайдіть дев'ять тварин за 13 секунд

Уважно подивіться на зображення і зрозумійте, які там тварини є. Якщо вам здається, що там нікого, крім великого чорного слона немає, то ви глибоко помиляєтеся. Річ у тому, що там заховано ще вісім тварин, але яких саме — вам і потрібно здогадатися.

Але сильно не витрачайте свій час, адже на вирішення цієї головоломки вам дається лише 13 секунд. Тому гайда перевіряти свій рівень IQ і вміння вирішувати загадки. Уважно подивіться на кожну лінію на цьому зображенні, щоб зрозуміти, які там є тварини на картинці.

Щоб швидше розв’язати цю головоломку, вам варто ретельно до цього підготуватися. Краще усамітнитися десь подалі від людей, щоб не відволікатися, а потім взяти до рук пристрій великого розміру, щоб зображення було більшого масштабу. Не забудьте встановити і таймер на 13 секунд. Ну а тепер бажаємо вам удачі!

Оптическая иллюзия на проверку уровня IQ
Оптична ілюзія на перевірку рівня IQ. Фото ілюстративне: Bright Side

Вам вдалося знайти одразу дев'ять тварин на зображенні? Тоді ми вас вітаємо! Ви маєте високий рівень інтелектуальних здібностей. Проте, якщо ви так і не побачили ще вісьмох тварин на картинці, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Якщо не хочете, ловіть підказку!

Правильна відповідь — які тварини є на зображенні

А тепер роздивляйтеся картинку зліва на право, щоб по черзі виявити всіх дев'ятьох тварин. Отже, на зображенні є такі тварини, як:

  • Дельфін
  • Крокодил
  • Риба
  • Віслюк
  • Слон
  • Кіт
  • Миша
  • Собака
  • Змія
Найденные животные в оптической иллюзии
Знайдені тварини в оптичній ілюзії. Фото ілюстративне: Bright Side

Нагадаємо, ми писали про важку оптичну ілюзію, в якій потрібно знайти обличчя серед зерен кави. 

Раніше ми розповідали про надважку оптичну головоломку, де потрібно знайти інше число.

Також ми повідомляли про оптичну головоломку, де потрібно знайти волошку серед будяків.

оптична ілюзія
головоломка
тест на рівень IQ
загадки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна