Оптична ілюзія на рівень IQ: спробуйте знайти 9 тварин на малюнку за 13 секунд

Оптична ілюзія, де потрібно знайти дев'ятьох тварин. Фото ілюстративне: Bright Side

Якщо ви вважаєте себе справжнім розумником, який вміє розв’язувати різні складні загадки, спробуйте довести це у новій оптичній головоломці. Уважно подивіться на картинку і спробуйте відшукати на ній декілька тварин, як би це важко не було.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична ілюзія — знайдіть дев'ять тварин за 13 секунд

Уважно подивіться на зображення і зрозумійте, які там тварини є. Якщо вам здається, що там нікого, крім великого чорного слона немає, то ви глибоко помиляєтеся. Річ у тому, що там заховано ще вісім тварин, але яких саме — вам і потрібно здогадатися.

Але сильно не витрачайте свій час, адже на вирішення цієї головоломки вам дається лише 13 секунд. Тому гайда перевіряти свій рівень IQ і вміння вирішувати загадки. Уважно подивіться на кожну лінію на цьому зображенні, щоб зрозуміти, які там є тварини на картинці.

Щоб швидше розв’язати цю головоломку, вам варто ретельно до цього підготуватися. Краще усамітнитися десь подалі від людей, щоб не відволікатися, а потім взяти до рук пристрій великого розміру, щоб зображення було більшого масштабу. Не забудьте встановити і таймер на 13 секунд. Ну а тепер бажаємо вам удачі!

Оптична ілюзія на перевірку рівня IQ. Фото ілюстративне: Bright Side

Вам вдалося знайти одразу дев'ять тварин на зображенні? Тоді ми вас вітаємо! Ви маєте високий рівень інтелектуальних здібностей. Проте, якщо ви так і не побачили ще вісьмох тварин на картинці, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Якщо не хочете, ловіть підказку!

Правильна відповідь — які тварини є на зображенні

А тепер роздивляйтеся картинку зліва на право, щоб по черзі виявити всіх дев'ятьох тварин. Отже, на зображенні є такі тварини, як:

Дельфін

Крокодил

Риба

Віслюк

Слон

Кіт

Миша

Собака

Змія

Знайдені тварини в оптичній ілюзії. Фото ілюстративне: Bright Side

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