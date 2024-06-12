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В одном слоне спрятано восемь животных — найдите их за 13 секунд

12 июня 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия на уровень IQ: попробуйте найти 9 животных на картинке за 13 секунд
Оптическая иллюзия, где нужно найти девять животных. Фото иллюстративное: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Если вы считаете себя настоящим умником, умеющим решать различные сложные загадки, попробуйте доказать это в новой оптической головоломке. Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте отыскать на ней несколько животных, как бы это ни было трудно.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая иллюзия — найдите девять животных за 13 секунд

Внимательно посмотрите на изображение и поймите, какие там есть животные. Если вам кажется, что там никого, кроме большого черного слона нет, то вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что там спрятано еще восемь животных, но каких именно — вам и нужно догадаться.

Но сильно не тратьте свое время, ведь для решения этой головоломки вам дается всего 13 секунд. Поэтому айда проверять свой уровень IQ и умение решать загадки. Внимательно посмотрите на каждую линию на этом изображении, чтобы понять, какие там есть животные на картинке.

Чтобы быстрее решить эту головоломку, вам следует тщательно к этому подготовиться. Лучше уединиться где-нибудь подальше от людей, чтобы не отвлекаться, а затем взять в руки устройство большого размера, чтобы изображение было большего масштаба. Не забудьте установить и таймер на 13 секунд. Ну а теперь желаем вам удачи!

Оптическая иллюзия на проверку уровня IQ
Оптическая иллюзия на проверку уровня IQ. Фото иллюстративное: Bright Side

Вам удалось найти сразу девять животных на картинке? Тогда мы поздравляем вас! У вас высокий уровень интеллектуальных способностей. Однако, если вы так и не увидели еще восьмерых животных на картинке, не расстраивайтесь и повторите попытку. Если не хотите, ловите подсказку!

Правильный ответ — какие животные есть на изображении

А теперь рассматривайте картинку слева направо, чтобы поочередно обнаружить всех девять животных. Итак, на изображении есть такие животные, как:

  • Дельфин
  • Крокодил
  • Рыба
  • Осел
  • Слон
  • Кот
  • Мышь
  • Собака
  • Змея
Найденные животные в оптической иллюзии
Найденные животные в оптической иллюзии. Фото иллюстративное: Bright Side

Напомним, мы писали о тяжелой оптической иллюзии, в которой нужно найти лицо среди зерен кофе.

Раньше мы рассказывали о сверхтяжелой оптической головоломке, где нужно найти другое число.

Также мы сообщали об оптической головоломке, где нужно найти василька среди чертополоха.

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