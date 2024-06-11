Оптична ілюзія, де можна перевірити здібності: знайдіть зайвий смайлик за 11 секунд

Оптична ілюзія, де потрібно знайти зайвий смайлик. Фото ілюстративне: УНІАН

Існує одна цікава оптична головоломка, за результатами якої можна дізнатися, чи розумна ви людина. Спробуйте за дуже обмежений проміжок часу відшукати зайвий смайлик на картинці, намагаючись не переводити погляд.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть зайвий смайлик за 11 секунд

На зображенні перед собою ви бачите величезну кількість однакових смайликів, які означають сміх. Однак, серед них зображений смайлик, який є зайвим на "вечірці". Спробуйте відшукати його, але робити це потрібно дуже швидко, адже на це вам дається лише 11 секунд.

Використайте всі свої вміння і добре налаштуйте очі, щоб довести собі, що ви є дуже уважною людиною, яка вміє помічати неочевидні речі. І не забувайте, що втрачати час категорично не можна, адже у вас є лише 11 секунд на вирішення загадки.

Але вам краще ретельно підготуватися до цієї задачі, щоб точно зуміти знайти зайвий смайлик, не витративши жодної секундочки більше. Тож, вам краще усамітнитися, щоб ніхто не відволікав, і протерти очі, щоб краще бачити картинку. Не забудьте встановити таймер на 11 секунд. Тепер бажаємо вам удачі!

Оптична ілюзія на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Якщо вам вдалося швидко і без проблем відшукати зайвий смайлик на зображенні, ви — великий молодець! Якщо ви так і не змогли вирішити цю головоломку, спробуйте ще або подивіться на нашу підказку.

Правильна відповідь — де зайвий смайлик

А тепер уважно подивіться на четвертий знизу рядок і на третій справа стовпчик — саме в цьому місці і зображений смайлик. Зайвим цей смайлик вважається через те, що в нього немає брів, як в інших смайликів.

Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото ілюстративне: УНІАН

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