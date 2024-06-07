Оптична головоломка: знайдіть собаку, яка вчилася ховатися у кота, за 15 секунд

Знайдіть собаку. Фото: Reddit

На не самому великому подвір’ї заховався великий собака — німецький дог. Мистецтво маскування у друга людини виявилося на високому котячому рівні, тому знайти його зможуть лише найприскіпливіші спостерігачі.

Головоломку запропонувала The Sun.

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У дописі на Reddit користувач Living_david_aloca поділився фотографією свого двору, де ховається велика собака. Чоловік закликав своїх колег у соціальній мережі знайти німецького дога на зображенні.

У дворі є різноманітні об’єкти, зокрема садовий столик з парасолькою, клумби, живоплоти та навіть маленька пальма.

Хоча ви можете не відразу помітити собаку, але будьте певні, вона десь там.

Час для перемоги становить 15 секунд, тому встановіть секундоміри та підготуйте всю свою увагу.

Незалежно від того, скануєте ви зображення навмання чи оглядаєте його від кута до кута, знайти собаку дуже важко.

Тримайте підказку: німецький дог білий у чорних плямах, тому його легше помітити.

Один з користувачів Reddit пожартував: "якось страшно, якщо ти не знаєш, що він там".

Досі не знайшли собаку?

Тоді тримайте ще кілька підказок.

Зосередьте свою увагу на живоплоті в центрі фотографії. З-за стіни ледь помітна голова німецького дога, що визирає з сусіднього саду.

Правильна відповідь





Ми спеціально для вас збільшили фото.

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