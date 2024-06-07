Оптическая головоломка: найдите собаку, которая училась прятаться у кота, за 15 секунд

Найдите собаку. Фото: Reddit

В не самом большом дворе спряталась большая собака — немецкий дог. Искусство маскировки у друга человека оказалось на высоком кошачьем уровне, поэтому найти его смогут только самые придирчивые наблюдатели.

Головоломку предложила The Sun.

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В сообщении на Reddit пользователь Living_david_aloca поделился фотографией своего двора, где скрывается большая собака. Мужчина призвал своих коллег в социальной сети найти немецкого дога на изображении.

Во дворе есть разнообразные объекты, в том числе садовый столик с зонтиком, клумбы, живые изгороди и даже маленькая пальма.

Хотя вы можете не сразу заметить собаку, но будьте уверены, она где-то там.

Время победы составляет 15 секунд, поэтому установите секундомеры и подготовьте все свое внимание.

Независимо от того, сканируете ли вы изображение наугад или осматриваете его от угла к углу, найти собаку очень тяжело.

Следуйте подсказке: немецкий дог белый в черных пятнах, поэтому его легче заметить.

Один из пользователей Reddit пошутил: "как страшно, если ты не знаешь, что он там".

До сих пор не нашли собаку?

Тогда держите еще несколько подсказок.

Сосредоточьте свое внимание на живой изгороди в центре фотографии. Из-за стены едва заметна голова немецкого дога, выглядывающего из соседнего сада.

Правильный ответ





Мы специально для вас увеличили фотографию.

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