Оптическая головоломка: найдите собаку, которая училась прятаться у кота, за 15 секунд

Не только коты умеют прятаться — помогите найти собаку во дворе за 15 секунд
В не самом большом дворе спряталась большая собака — немецкий дог. Искусство маскировки у друга человека оказалось на высоком кошачьем уровне, поэтому найти его смогут только самые придирчивые наблюдатели.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Дог"
В сообщении на Reddit пользователь Living_david_aloca поделился фотографией своего двора, где скрывается большая собака. Мужчина призвал своих коллег в социальной сети найти немецкого дога на изображении.
Во дворе есть разнообразные объекты, в том числе садовый столик с зонтиком, клумбы, живые изгороди и даже маленькая пальма.
Хотя вы можете не сразу заметить собаку, но будьте уверены, она где-то там.
Время победы составляет 15 секунд, поэтому установите секундомеры и подготовьте все свое внимание.
Независимо от того, сканируете ли вы изображение наугад или осматриваете его от угла к углу, найти собаку очень тяжело.
Следуйте подсказке: немецкий дог белый в черных пятнах, поэтому его легче заметить.
Один из пользователей Reddit пошутил: "как страшно, если ты не знаешь, что он там".
До сих пор не нашли собаку?
Тогда держите еще несколько подсказок.
- Сосредоточьте свое внимание на живой изгороди в центре фотографии.
- Из-за стены едва заметна голова немецкого дога, выглядывающего из соседнего сада.
Правильный ответ
Мы специально для вас увеличили фотографию.
Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки на поиск скрытых кошек — здесь и здесь.
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