Оптична головоломка: знайдіть три відмінності, які зробив підступний художник

Гарний песик бавиться на галявинці — лише 10% знайшли три відмінності
На майже однакових картинках зображено веселого песика, який бавиться на камені. Між малюнками є три непомітні відмінності, які потрібно знайти за 12 секунд.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Веселий песик"
Знайдіть три відмінності. Це може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Трава, квіти, кущі, дерева, хмари, схили та каміння — різниця може сховатися будь-де.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.
Користь від головоломок з відмінностями
Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.
З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:
- кмітливість;
- уважність;
- потяг до пізнання миру;
- логіка;
- розумові здібності.
Час на розв'язання головоломки вичерпано.
Ви вже знайшли три відмінності? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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