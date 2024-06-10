Оптическая головоломка: найдите три отличия, которые сделал коварный художник

Найдите три отличия. Рисунок: dumapp

На почти одинаковых картинках изображен веселый песик, который играет на камне. Между рисунками есть три незаметных отличия, которые нужно найти за 12 секунд.

Задание предложил канал Dumapp.

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Найдите три отличия. Это может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Трава, цветы, кусты, деревья, облака, холмы и камни — разница может спрятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Время решения головоломки исчерпано.

Вы уже нашли три отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

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