Оптическая головоломка: найдите три отличия, которые сделал коварный художник

Хорошенькая собачка играет на лужайке — лишь 10% нашли три отличия
На почти одинаковых картинках изображен веселый песик, который играет на камне. Между рисунками есть три незаметных отличия, которые нужно найти за 12 секунд.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Веселая собачка"
Найдите три отличия. Это может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Трава, цветы, кусты, деревья, облака, холмы и камни — разница может спрятаться где угодно.
Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.
Польза от головоломок с отличиями
Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.
С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:
- сообразительность;
- внимательность;
- тяга к познанию мира;
- логика;
- умственные способности.
Время решения головоломки исчерпано.
Вы уже нашли три отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на сравнения — здесь и здесь.
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