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Непростая головоломка на 11 секунд для тех, кто считает себя настоящим гением

11 июня 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия, где можно проверить способности: найдите лишний смайлик за 11 секунд
Оптическая иллюзия, где нужно найти лишний смайлик. Фото иллюстративное: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Существует одна интересная оптическая головоломка, по результатам которой можно узнать, умный ли вы человек. Попытайтесь за очень ограниченный промежуток времени отыскать лишний смайлик на картинке, стараясь не переводить взгляд.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите лишний смайлик за 11 секунд

На изображении перед собой вы видите огромное количество одинаковых смайликов, означающих смех. Однако, среди них изображен смайлик, который лишний на "вечеринке". Попытайтесь отыскать его, но делать это нужно очень быстро, ведь на это вам дается всего 11 секунд.

Используйте все свои умения и хорошо настройте глаза, чтобы доказать себе, что вы очень внимательный человек, умеющий замечать неочевидные вещи. И не забывайте, что терять время категорически нельзя, ведь у вас есть всего 11 секунд на решение загадки.

Но вам лучше тщательно подготовиться к этой задаче, чтобы точно суметь найти лишний смайлик, не потратив ни секунды больше. Вам лучше уединиться, чтобы никто не отвлекал, и протереть глаза, чтобы лучше видеть картинку. Не забудьте установить таймер на 11 секунд. Теперь желаем вам удачи!

Оптическая иллюзия на внимательность
Оптическая иллюзия на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Если вам удалось быстро и без проблем отыскать лишний смайлик на изображении, вы — большой молодец! Если вы так и не смогли решить эту головоломку, попробуйте еще раз или посмотрите на нашу подсказку.

Правильный ответ — где лишний смайлик

А теперь внимательно посмотрите на четвертую снизу строчку и на третий справа столбик — именно в этом месте и изображен смайлик. Лишним этот смайлик считается из-за того, что у него нет бровей, как у других смайликов.

Правильный ответ на оптическую иллюзию
Правильный ответ на оптическую иллюзию. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о веселой оптической загадке, где нужно найти несколько отличий.

Раньше мы рассказывали об очень тяжелой оптической иллюзии, где нужно найти спрятанную кость среди собак.

Также мы сообщали о нелегкой оптической головоломке, где нужно отыскать коня среди оленей.

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