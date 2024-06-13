Тест на уровень IQ: найдите ошибку на рисунке за 5 секунд

Оптическая иллюзия, где нужно найти ошибку. Фото иллюстративное: Bright Side

Если вам очень интересно проверить, насколько вы умный и сообразительный человек, представляем вам одну непростую, но развлекательную оптическую головоломку. Попытайтесь отыскать ошибку на рисунке и проверьте свой уровень IQ за короткий промежуток времени.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите ошибку за пять секунд

Только самый внимательный и сообразительный человек в мире способен решить эту оптическую головоломку быстро и без труда. Если вы считаете, что входите в число таких людей, попробуйте решить эту загадку за очень ограниченный промежуток времени.

Итак, перед вами рисунок, на котором изображена пожилая женщина и девять котиков. Женщина держит на руках милого рыженького котика, а все остальные делают то, что им вздумается — одни спят, другие играют, а кто-то озорничает. Но, судя по улыбке женщины, она очень счастлива иметь этих котиков.

Однако, на этом рисунке есть кое-что, что художник не так нарисовал, и вам это нужно выяснить. Попробуйте найти грубую ошибку, которую допустил художник, когда рисовал это. Сильно не тратьте свое время на просмотр изображения, ведь на решение этой загадки вам дается всего пять секунд. Поэтому желаем вам удачи!

Оптическая иллюзия на уровень интеллекта. Фото иллюстративное: Bright Side

Что ж, у вас высокий уровень интеллектуальных способностей, если вам удалось найти ошибку на рисунке. Но если вы так и не поняли, что же не так на этом изображении, не падайте духом и попробуйте еще раз. Вы можете посмотреть на подсказку.

Правильный ответ — где ошибка

А теперь обратите внимание на рыжего котика, который изображен в самом левом углу сверху. Если посмотрите на его хвост, то увидите, что он не кошачий, а собачий. Это и есть ошибка, которую нужно было найти.

Правильный ответ на оптическую иллюзию. Фото иллюстративное: Bright Side

Напомним, мы писали о веселой оптической иллюзии, где нужно найти девять животных на рисунке.

Раньше мы рассказывали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти несколько отличий.

Также мы сообщали о нелегкой оптической иллюзии, где нужно найти кость среди стаи собак.