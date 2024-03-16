Яке сьогодні церковне свято 16 березня 2024 — що не можна робити

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: ТСН

Сьогодні, 16 березня 2024 року, в церковному календарі відзначається день пам’яті мученика Савина Єрмопольського. Що відомо про цей день, які існують народні прикмети, що категорично не можна робити і хто святкує День ангела, читайте в нашому матеріалі.

Новини.LIVE розповідає детальніше про цей день.

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Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святого мученика Савина Єрмопольського, який жив у Єгипті та сидів у кріслі імператора в місті Єрмопіль в III столітті. Коли в місті почалися гоніння за християнами, Савину довелося тікати разом зі своїми сподвижниками.

Втікши з міста, вони сховалися у далекому селищі, щоб їх не знайшли, проте, язичникам вдалося їх відшукати. Тоді мучеників схопили і кинули на страшні тортури, але вони не зреклися своєї віри. Тому їх кинули до Нілу, де вони потонули в глибоких водах.

Святий мученик Савин Єрмопольський. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 16 березня

Наші предки в давнину спостерігали за тим, який це був день, а саме — за погодою надворі. Вони вірили, що якщо на вулиці тепло, то така ж погода буде і найближчі декілька днів, а якщо над хатою кружляють зграї перелітних птахів, за вікном швидко підвищиться температура повітря.

До того ж в давні часи вірили, що якщо ріки вийшли з берегів, слід чекати на щедрий урожай протягом всього року, а якщо в калюжах купаються птахи, надворі потеплішає.

Головні заборони 16 березня

Є і певні заборони в цей день, наприклад, сьогодні категорично не слід позичати або давати у борг гроші, адже так можна залишитися з порожнім гаманцем на весь рік. Також у цей день забороняється розпалювати вогонь, адже є ризик виникнення пожежі.

Крім того, жінкам 16 березня не можна носити важкі речі, адже в їхньому житті з’явиться багато турбот.

Іменини 16 березня

Свої іменини сьогодні святкують чоловіки, яких звати:

Денис

Трохим

Олександр

Павло

Талісманом іменинника цього дня є корал, який вважається сакральним символом для кожної жінки в України. У давнину цей камінь символізував рід, берегиню і затишок вдома.

Корал, який є символом іменинника 16 березня. Фото: Pinterest

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