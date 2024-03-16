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Какой сегодня, 16 марта, церковный праздник — запреты, именины

16 марта 2024 06:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня церковный праздник 16 марта 2024 — что нельзя делать
Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: ТСН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 16 марта 2024 года, в церковном календаре отмечается день памяти мученика Савина Ермопольского. Что известно об этом дне, какие существуют народные приметы, что категорически нельзя делать и кто празднует День ангела, читайте в нашем материале.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом дне.

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Церковный праздник 16 марта

Сегодня верующие в церкви чтят память святого мученика Савина Ермопольского, который жил в Египте и сидел в кресле императора в городе Ермополь в III веке. Когда в городе начались гонения за христианами, Савину пришлось убегать вместе со своими сподвижниками.

Убежав из города, они спрятались в далеком поселке, чтобы их не нашли, однако, язычникам удалось их отыскать. Тогда мучеников схватили и бросили на страшные пытки, но они не отреклись от своей веры. Поэтому их бросили в Нил, где они утонули в глубоких водах.

Святой мученик Савин Ермопольский
Святой мученик Савин Ермопольский. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 16 марта

Наши предки в старину наблюдали за тем, какой это был день, а именно — за погодой. Они верили, что если на улице тепло, то такая же погода будет и в ближайшие несколько дней, а если над домом кружат стаи перелетных птиц, за окном быстро поднимется температура воздуха.

К тому же, в давние времена верили, что если реки вышли из берегов, следует ожидать щедрого урожая в течение всего года, а если в лужах купаются птицы, то на улице потеплеет.

Главные запреты 16 марта

Есть и определенные запреты в этот день, например, сегодня категорически не следует одалживать или давать взаймы деньги, ведь так можно остаться с пустым кошельком на весь год. Также в этот день запрещается разжигать огонь, ведь есть риск пожара.

Кроме того, женщинам 16 марта нельзя носить тяжелые вещи, ведь в их жизни появится много хлопот.

Именины 16 марта

Свои именины сегодня празднуют мужчины, которых зовут:

  • Денис
  • Трофим
  • Александр
  • Павел

Талисманом именинника в этот день является коралл, который считается сакральным символом для каждой женщины в Украине. В древности этот камень символизировал род, хранительницу и уют дома.

Коралл
Коралл, являющийся символом именинника 16 марта. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно дарить деньги, чтобы не навлечь беду.

Раньше мы рассказывали о том, почему дома категорически нельзя хранить старые календари.

Также мы сообщали о том, когда весеннее равноденствие в 2024 году и что следует знать о запретах и народных приметах.

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