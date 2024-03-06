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Які квіти подарувати на 8 березня — букети, що принесуть удачу та щастя

6 березня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Прикмети про квіти на 8 березня — які букети принесуть удачу, а які нещастя
Хлопець дарує дівчині букет. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Неможливо уявити собі 8 березня без букета. Яскраві та ароматні квіти здатні миттєво підняти настрій та зробити будь-який день радісним і святковим. Проте далеко не всі рослини мають однакову символіку та енергетику. Так, деякі приносять з собою щастя та удачу, коли інші можуть стати причиною негараздів. 

Розповідаємо, які квіти не можна дарувати через погану енергетику, а які стануть ключем до гармонії. 

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Які квіти не можна дарувати на 8 березня

Щоб уникнути негативу та не принести разом з букетом нещастя, варто уникати таких квітів: 

  1. Жовті троянди — безперечно, вони яскраві та сонячні. Однак, езотерики наголошують, як подарунок вони не годяться і можуть залучити у життя погані події.
  2. Чорні троянди — здається такий букет точно буде оригінальним. Та насправді він здатен принести у стосунки сум та інші негативні емоції. А відповідно до народних прикмет, такі букети до сліз і втрат. Та й погодьтеся, чорні квіти мають доволі траурний вигляд і навряд принесуть святковий настрій. 
  3. Герань — це доволі популярна та ефектна кімнатна рослина. Але подарована герань, за повір'ями, до розставання. Ці квіти асоціюються з прощанням та довгою розлукою. Езотерики рекомендують уникати букетів з геранню.
  4. Помаранчеві лілії — ці квіти справжня небезпека для закоханих пар та подружжя, адже можуть стати причиною появи конфліктів. Якщо дорога вам людина обожнює саме ці квіти, то краще придбати їх, але в іншому відтінку.
  5. Білі хризантеми — ніжні, схожі на ромашку квіти, проте, за повір'ями, хризантеми здатні притягнути у життя пари чимало негативну та серйозних конфліктів. 

 

Які квіти не можна дарувати на 8 березня
Хлопець дарує дівчині квіти на свято. Фото: istockphoto.com

Які квіти подарувати на 8 березня, щоб принести щастя та успіх 

Якщо ви бажаєте зробити дорогу вам людину щасливою та допомогти їй залучити у життя справжню удачу та гармонію, вам варто обирати подарунок серед цих прекрасних квітів: 

  1. Півонії — це справжній символ весни, ніжності та кохання. Ці квіти мають надзвичайно сильну позитивну енергетику. Подаровані півонії стануть джерелом кохання та сімейної ідилії. Півонії здатні залагоджувати конфлікти та сприяти гарній атмосфері в оселі. Можна обрати будь-який колір. 
  2. Гвоздики — також є символом кохання, а ще приносять своїм власникам удачу, здоров'я та виганяють будь-яку негативну енергетику з приміщення. Замість банальних червоних варто звернути увагу на білі або рожеві гвоздики. 
  3. Троянди — ідеальними варіантами будуть рожеві, червоні або білі. Вони вважаються символом яскравої любові та пристрасті. Тому подібний букет точно не погіршить ваші стосунки з коханою людиною. Наприклад, червоні посилюють почуття та пристрасть. А білі символізують щирість та принесуть у життя гармонію. Рожеві троянди сприятимуть щирим розмовам.
  4. Китайська троянда — така ефектна квітка допоможе залучити у життя кохання та удачу.
  5. Альстромерії — екзотична назва й не менш екзотичні квіти. Вони допомагають стати щасливим, а ще дарують успіх у фінансовій сфері. 
  6. Ромашка — є символом позитивної енергії та здатні залучити у життя гармонію. Ромашка запобігає нещастям та очищує квартиру від злої енергії.
  7. Лаванда — ніжний світло-фіолетовий колір та особливий аромат точно подарують людині спокій та допоможуть позбутися стресу. А ще лаванда дарує затишок та гармонію. 

 

Раніше ми писали, чи буде 8 березня офіційним вихідним в Україні та чи варто відзначати це свято українцям. 

Нагадаємо, ми розповідали, які подарунки можна зробити на 8 березня 2024 року. 

Також радимо дізнатися, що подарувати мамі на 8 березня. 

свята
прикмети
подарунки
квіти
8 березня
Міжнародний жіночий день

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