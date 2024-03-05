Свято 8 березня — що воно означає насправді та чи варто святкувати українцям

Дівчина з букетом квітів на свято 8 березня. Фото: УНІАН

Вже у цю п'ятницю, 8 березня, на українців чекає свято — Міжнародний жіночий день, який присвячений усім представницям прекрасної статі. Проте, вже не перший рік в Україні точаться дискусії щодо того, чи потрібно продовжувати на офіційному рівні святкувати цю дату.

Тож, чи буде цьогоріч вихідний на 8 березня, що відомо про свято та чи варто продовжувати цю традицію українцям, розбираємося далі в матеріалі.

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Чи чекати на 8 березня офіційний вихідний день

Громадянам не варто забувати, що в країні досі триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Наразі в Україні було подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року.

Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

Водночас слід зауважити, що приватні компанії, підприємства, організації самостійно вирішують, чи встановлювати їм додаткові вихідні для своїх працівників.

Дівчина з квітами. Фото: istockphoto.com

Скасування Міжнародного жіночого дня в Україні — що відомо

У лютому минулого року частина народних депутатів запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Зокрема було запропоновано скасувати деякі державні свята:

8 березня (Міжнародний жіночий день);

1 травня (День праці);

9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).

Така ініціатива з'явилася через те, що ці свята тісно пов'язані з періодом Радянського Союзу та дуже популярні в сучасній росії.

Хоч законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, він все ще перебуває на опрацюванні в комітеті.

Хлопець дарує дівчині квіти на свято. Фото: istockphoto.com

Чим замінити радянські свята

Народні депутати не тільки пропонують позбавитися від вищеперерахованих радянських свят, а й виступають із пропозицією створити українські аналоги, які стануть державними вихідними:

25 лютого — День української жінки (дата народження Лесі Українки);

9 березня — День народження Тараса Шевченка;

Друга неділя травня — День матері.

Проте, і досі ці рішення ще не були ухваленими.

Чому 8 березня може бути токсичним для українців та чи варто святкувати?

Якщо згадати історію виникнення 8 березня, то ми "повернемося" у далекий 1910 рік, коли діячка комуністичного руху, теоретик марксизму і захисниця жіночих прав Клара Цеткін, яка також перебувала у складі Соціал-демократичної партії Німеччини, запропонувала відзначати Міжнародний жіночий день.

На її думку, так жінки могли заявити про себе, про свої проблеми, права та можливості. Ідея була більш ніж благородна і потрібна.

Проте, свято вочевидь давно втратило свій первісний зміст, адже його стали присвячувати жіночності, весні та красі. Замість того, щоб порушувати питання про права жінок або проблеми, з якими стикаються жінки, заведено дарувати квіти та подарунки.

Багато противників 8 березня пов'язують таку традицію з СРСР, коли про жінок заведено було згадувати лише один день на рік, а про їхні права, як і про права людини загалом — ніколи.

Також, багато хто зауважує, що 8 березня, як і інші свята радянської епохи, утримують українців в області російсько-радянських наративів, даючи підстави для існування російських міфів про "один народ".

Водночас прихильники Міжнародного жіночого дня зазначають, що святкувати 8 березня потрібно. Цю дату можна присвячувати не тільки красі та жіночності, а й надати йому "войовничого" змісту, відновити феміністичні рухи та проводити різні форуми та флешмоби за права жінок і проти сексизму.

Слід зауважити, що у багатьох країнах світу 8 березня проходять акції, паради та марші, які демонструють солідарний опір патріархальній системі, де жінка вважається не рівною чоловікові.

Тож, чи варто відзначати Міжнародний жіночий день 8 березня, питання дискусійне. Проте, у нашій вільній країні кожен має право самостійно його вирішити для себе.

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