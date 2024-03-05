Свято 8 березня — що воно означає насправді та чи варто святкувати українцям

Міжнародний жіночий день 2024 — чи варто українцям святкувати 8 березня
Вже у цю п'ятницю, 8 березня, на українців чекає свято — Міжнародний жіночий день, який присвячений усім представницям прекрасної статі. Проте, вже не перший рік в Україні точаться дискусії щодо того, чи потрібно продовжувати на офіційному рівні святкувати цю дату.
Тож, чи буде цьогоріч вихідний на 8 березня, що відомо про свято та чи варто продовжувати цю традицію українцям, розбираємося далі в матеріалі.
Чи чекати на 8 березня офіційний вихідний день
Громадянам не варто забувати, що в країні досі триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Наразі в Україні було подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року.
Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.
Водночас слід зауважити, що приватні компанії, підприємства, організації самостійно вирішують, чи встановлювати їм додаткові вихідні для своїх працівників.
Скасування Міжнародного жіночого дня в Україні — що відомо
У лютому минулого року частина народних депутатів запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Зокрема було запропоновано скасувати деякі державні свята:
- 8 березня (Міжнародний жіночий день);
- 1 травня (День праці);
- 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).
Така ініціатива з'явилася через те, що ці свята тісно пов'язані з періодом Радянського Союзу та дуже популярні в сучасній росії.
Хоч законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, він все ще перебуває на опрацюванні в комітеті.
Чим замінити радянські свята
Народні депутати не тільки пропонують позбавитися від вищеперерахованих радянських свят, а й виступають із пропозицією створити українські аналоги, які стануть державними вихідними:
- 25 лютого — День української жінки (дата народження Лесі Українки);
- 9 березня — День народження Тараса Шевченка;
- Друга неділя травня — День матері.
Проте, і досі ці рішення ще не були ухваленими.
Чому 8 березня може бути токсичним для українців та чи варто святкувати?
Якщо згадати історію виникнення 8 березня, то ми "повернемося" у далекий 1910 рік, коли діячка комуністичного руху, теоретик марксизму і захисниця жіночих прав Клара Цеткін, яка також перебувала у складі Соціал-демократичної партії Німеччини, запропонувала відзначати Міжнародний жіночий день.
На її думку, так жінки могли заявити про себе, про свої проблеми, права та можливості. Ідея була більш ніж благородна і потрібна.
Проте, свято вочевидь давно втратило свій первісний зміст, адже його стали присвячувати жіночності, весні та красі. Замість того, щоб порушувати питання про права жінок або проблеми, з якими стикаються жінки, заведено дарувати квіти та подарунки.
Багато противників 8 березня пов'язують таку традицію з СРСР, коли про жінок заведено було згадувати лише один день на рік, а про їхні права, як і про права людини загалом — ніколи.
Також, багато хто зауважує, що 8 березня, як і інші свята радянської епохи, утримують українців в області російсько-радянських наративів, даючи підстави для існування російських міфів про "один народ".
Водночас прихильники Міжнародного жіночого дня зазначають, що святкувати 8 березня потрібно. Цю дату можна присвячувати не тільки красі та жіночності, а й надати йому "войовничого" змісту, відновити феміністичні рухи та проводити різні форуми та флешмоби за права жінок і проти сексизму.
Слід зауважити, що у багатьох країнах світу 8 березня проходять акції, паради та марші, які демонструють солідарний опір патріархальній системі, де жінка вважається не рівною чоловікові.
Тож, чи варто відзначати Міжнародний жіночий день 8 березня, питання дискусійне. Проте, у нашій вільній країні кожен має право самостійно його вирішити для себе.
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