Праздник 8 марта — что значит на самом деле и стоит ли праздновать украинцам

Девушка с букетом цветов на праздник 8 марта. Фото: УНИАН

Уже в эту пятницу, 8 марта, украинцев ждет праздник — Международный женский день, посвященный всем представительницам прекрасного пола. Однако уже не первый год в Украине ведутся дискуссии о том, нужно ли продолжать на официальном уровне праздновать эту дату.

Потому будет ли выходной на 8 марта, что известно о празднике и стоит ли продолжать эту традицию украинцам, разбираемся далее в материале.

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Гражданам не стоит забывать, что в стране до сих пор идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессорская россия. В Украине было продлено военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года.

Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

В то же время, следует отметить, что частные компании, предприятия, организации самостоятельно решают, устанавливать ли им дополнительные выходные для своих работников.

Девушка с цветами. Фото: istockphoto.com

Отмена Международного женского дня в Украине — что известно

В феврале прошлого года часть народных депутатов предложила внести в Кодекс законов о труде Украины некоторые изменения, касающиеся установления украинских праздников. В частности, было предложено отменить некоторые государственные праздники:

8 марта (Международный женский день);

1 мая (День труда);

9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

Такая инициатива появилась из-за того, что эти праздники тесно связаны с периодом Советского Союза и очень популярны в современной россии.

Хотя законопроект №9009 был зарегистрирован в парламенте, он все еще находится на проработке в комитете.

Парень дарит девушке цветы на праздник. Фото: istockphoto.com

Чем заменить советские праздники

Народные депутаты не только предлагают избавиться от вышеперечисленных советских праздников, но и выступают с предложением создать украинские аналоги, которые станут государственными выходными:

25 февраля — День украинской женщины (дата рождения Леси Украинки);

9 марта — День рождения Тараса Шевченко;

Второе воскресенье мая — День матери.

Однако до сих пор эти решения еще не были приняты.

Почему 8 марта может быть токсичным для украинцев и стоит ли праздновать

Если вспомнить историю возникновения 8 марта, то мы "вернемся" в далекий 1910 год, когда деятель коммунистического движения, теоретик марксизма и защитница женских прав Клара Цеткин, также находившаяся в составе Социал-демократической партии Германии, предложила отмечать Международный женский день.

По ее мнению, так женщины могли заявить о себе, о своих проблемах, правах и возможностях. Идея была более чем благородна и нужна.

Тем не менее праздник явно давно потерял свое первоначальное содержание, ведь его стали посвящать женственности, весне и красоте. Вместо того чтобы поднимать вопрос о правах женщин или проблемах, с которыми сталкиваются женщины, принято дарить цветы и подарки.

Многие противники 8 марта связывают такую традицию с СССР, когда о женщинах принято было упоминать только один день в году, а об их правах, как и о правах человека в целом — никогда.

Также многие замечают, что 8 марта, как и другие праздники советской эпохи, держат украинцев в области российско-советских нарративов, давая основания для существования русских мифов об "одном народе".

В то же время поклонники Международного женского дня отмечают, что праздновать 8 марта нужно. Эту дату можно посвящать не только красоте и женственности, но и придать ему "воинственное" содержание, восстановить феминистские движения и проводить различные форумы и флешмобы за права женщин и против сексизма.

Следует отметить, что во многих странах мира 8 марта проходят акции, парады и марши, демонстрирующие солидарное сопротивление патриархальной системе, где женщина считается неравной мужчине.

Итак, стоит ли отмечать Международный женский день 8 марта, вопрос дискуссионный. Однако в нашей свободной стране каждый имеет право самостоятельно его решить для себя.

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