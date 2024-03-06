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Какие цветы подарить на 8 марта — букеты, которые принесут удачу и счастье

6 марта 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Приметы о цветах на 8 марта — какие букеты принесут удачу, а какие несчастья
Парень дарит девушке букет. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Невозможно представить 8 марта без букета. Яркие и ароматные цветы способны мгновенно приподнять настроение и сделать любой день радостным и праздничным. Однако далеко не все растения обладают одинаковой символикой и энергетикой. Так, некоторые приносят с собой счастье и удачу, когда другие могут стать причиной неурядиц.

Рассказываем, какие цветы нельзя дарить из-за плохой энергетики, а какие станут ключом к гармонии.

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Какие цветы нельзя дарить на 8 марта

Чтобы избежать негатива и не принести вместе с букетом несчастья, следует избегать таких цветов:

  1. Желтые розы — бесспорно, они яркие и солнечные. Однако эзотерики отмечают, как подарок они не годятся и могут привлечь в жизнь плохие события.
  2. Черные розы — кажется такой букет точно будет оригинальным. Но на самом деле он способен принести в отношения печали и другие негативные эмоции. А согласно народным приметам, такие букеты к слезам и потерям. Да и согласитесь, черные цветы выглядят довольно траурно и вряд ли принесут праздничное настроение.
  3. Герань — это довольно популярное и эффектное комнатное растение. Но подаренная герань, по поверьям, к расставанию. Эти цветы ассоциируются с прощанием и долгой разлукой. Эзотерики рекомендуют избегать букетов с геранью.
  4. Оранжевые лилии — эти цветы настоящая опасность для влюбленных пар и супругов, ведь они могут стать причиной конфликтов. Если дорогой вам человек обожает именно эти цветы, то лучше приобрести их, но в другом оттенке.
  5. Белые хризантемы — нежные, похожие на ромашку цветы, однако, по поверьям, хризантемы способны привлечь в жизнь пары немало негативных и серьезных конфликтов.

 

Какие цветы нельзя дарить на 8 марта
Парень дарит девушке цветы на праздник. Фото: istockphoto.com

Какие цветы подарить на 8 марта, чтобы принести счастье и успех

Если вы хотите сделать дорогого вам человека счастливым и помочь ему привлечь в жизнь настоящую удачу и гармонию, вам следует выбирать подарок среди этих прекрасных цветов:

  1. Пионы — это настоящий символ весны, нежности и любви. Эти цветы обладают чрезвычайно сильной положительной энергетикой. Подаренные пионы станут источником любви и семейной идиллии. Пионы способны улаживать конфликты и способствуют хорошей атмосфере в доме. Можно выбрать любой цвет.
  2. Гвоздики — также символ любви, а еще приносят своим владельцам удачу, здоровье и выгоняют любую негативную энергетику из помещения. Вместо банальных красных следует обратить внимание на белые или розовые гвоздики.
  3. Розы — идеальными вариантами будут розовые, красные или белые. Они считаются символом яркой любви и страсти. Поэтому подобный букет точно не усугубит ваши отношения с любимым человеком. К примеру, красные усиливают чувство и страсть. Белые символизируют искренность и принесут в жизнь гармонию. Розовые розы будут способствовать искренним разговорам.
  4. Китайская роза — такой эффектный цветок поможет вовлечь в жизнь любовь и удачу.
  5. Альстромерии — экзотическое название и не менее экзотические цветы. Они помогают стать счастливыми, а еще дарят успех в финансовой сфере.
  6. Ромашка — является символом положительной энергии и способна привлечь в жизнь гармонию. Ромашка предотвращает несчастья и очищает квартиру от злой энергии.
  7. Лаванда — нежный светло-фиолетовый цвет и особый аромат точно подарят человеку покой и помогут избавиться от стресса. А еще лаванда дарит уют и гармонию.

 

Раньше мы писали, будет ли 8 марта официальным выходным в Украине и стоит ли отмечать этот праздник украинцам.

Напомним, мы рассказывали, какие подарки можно сделать на 8 марта 2024 года.

Также рекомендуем узнать, что подарить маме на 8 марта.

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8 марта
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