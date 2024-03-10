Шевченківські дні 2024: ТОП пісень українських зірок, натхненних віршами Кобзаря

Які вірші Тараса Шевченка ожили у сучасних піснях українських музикантів — ТОП 15
Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні 9 і 10 березня, які припадають на роковини народження і смерті видатного українського поета, художника й громадського діяча Тараса Шевченка.
Тож, це чудовий привід послухати безсмертні твори великого Кобзаря у виконанні сучасних музикантів. Новини.LIVE зібрав деякі цікаві факти та ТОП 15 пісень зірок, натхненних віршами Тараса Шевченка.
Наразі пішов вже третій рік повномасштабної війни росії проти України. У ці важкі часи багато українців, культурних діячів, артистів та музикантів звертаються до слів великого поета за підтримкою. Та цей й не дивно, адже навіть сама назв збірки його поезій "Кобзар" говорить, що це могутнє джерело для натхнення.
Цікаво, що до творів Шевченка зверталось кілька поколінь композиторів — вони стали піснями та романсами, симфонічними поемами, операми, ораторіями та балетами.
Так, музику на його твори написали:
- Модест Мусоргський;
- Петро Чайковський;
- Сергій Рахманінов;
- Георгій Майборода;
- Юлій Мейтус;
- Кирило Стеценко;
- Ігор Шамо.
Окремо варто згадати Миколу Лисенка, чия музична збірка "Музика до Кобзаря" нараховує майже 100 різножанрових творів.
Ну і звичайно ж, на твори з Кобзаря звертають увагу і сучасні українські композитори та виконавці. Слова Шевченка можна зустріти у творчості таких сучасних музикантів та співаків:
- Скрябін;
- Ірина Білик;
- Кому вниз;
- Мертвий півень;
- Фата Моргана;
- Андрій Середа;
- Артем Пивоваров;
- Сергій Бабкін;
- Mad Heads;
- Тартак;
- Сестри Тельнюк та інші.
Тож, без перебільшення можна сказати, що наш Шевченко є наймузичнішим поетом світу.
Пропонуємо ознайомитися з ТОП 15 сучасних пісень музикантів, натхненних віршами Кобзаря:
1. Артем Пивоваров х DOROFEEVA — Думи
2. Сергій Бабкін — Заповіт
3. КОМУ ВНИЗ — Розрита могила
4. Юрій Йосифович — За горами гори
5. Mad Heads — Тече вода
6. Сестри Тельнюк — І мертвим, і живим...
7. FLUSH — Чим пахне лють?
8. Kozak System — Гайдамацька
9. Тартак — Косар
10. Ірина Білик — Бандуристе, орле сизий
11. Скрябін — Мені Однаково…
12. Тополя — Хочу ще!
13. Мертвий півень — Садок вишневий коло хати
14. Холодне Сонце — І Архімед і Галілей
15. Оксана Муха — Зоре моя вечірняя
Нагадаємо, раніше ми писали, яким був справжній Тарас Шевченко та які факти про нього вас здивують.
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