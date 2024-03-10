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Які вірші Тараса Шевченка ожили у сучасних піснях українських музикантів — ТОП 15

10 березня 2024 07:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Шевченківські дні 2024: ТОП пісень українських зірок, натхненних віршами Кобзаря
Тарас Шевченко грає на бандурі. Колаж Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні 9 і 10 березня, які припадають на роковини народження і смерті видатного українського поета, художника й громадського діяча Тараса Шевченка.

Тож, це чудовий привід послухати безсмертні твори великого Кобзаря у виконанні сучасних музикантів. Новини.LIVE зібрав деякі цікаві факти та ТОП 15 пісень зірок, натхненних віршами Тараса Шевченка.

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Наразі пішов вже третій рік повномасштабної війни росії проти України. У ці важкі часи багато українців, культурних діячів, артистів та музикантів звертаються до слів великого поета за підтримкою. Та цей й не дивно, адже навіть сама назв збірки його поезій "Кобзар" говорить, що це могутнє джерело для натхнення.

Цікаво, що до творів Шевченка зверталось кілька поколінь композиторів — вони стали піснями та романсами, симфонічними поемами, операми, ораторіями та балетами.

Так, музику на його твори написали:

  • Модест Мусоргський;
  • Петро Чайковський;
  • Сергій Рахманінов;
  • Георгій Майборода;
  • Юлій Мейтус;
  • Кирило Стеценко;
  • Ігор Шамо.

Окремо варто згадати Миколу Лисенка, чия музична збірка "Музика до Кобзаря" нараховує майже 100 різножанрових творів.

Ну і звичайно ж, на твори з Кобзаря звертають увагу і сучасні українські композитори та виконавці. Слова Шевченка можна зустріти у творчості таких сучасних музикантів та співаків:

  • Скрябін;
  • Ірина Білик;
  • Кому вниз;
  • Мертвий півень;
  • Фата Моргана;
  • Андрій Середа;
  • Артем Пивоваров;
  • Сергій Бабкін;
  • Mad Heads;
  • Тартак;
  • Сестри Тельнюк та інші.

Тож, без перебільшення можна сказати, що наш Шевченко є наймузичнішим поетом світу. 

Пропонуємо ознайомитися з ТОП 15 сучасних пісень музикантів, натхненних віршами Кобзаря: 

1. Артем Пивоваров х DOROFEEVA — Думи

 

2. Сергій Бабкін — Заповіт

 

3. КОМУ ВНИЗ — Розрита могила

 

4. Юрій Йосифович — За горами гори

 

5. Mad Heads — Тече вода

 

6. Сестри Тельнюк — І мертвим, і живим...

 

7. FLUSH — Чим пахне лють?

 

8. Kozak System — Гайдамацька

 

9. Тартак — Косар

 

10. Ірина Білик — Бандуристе, орле сизий

 

11. Скрябін — Мені Однаково…

 

12.  Тополя — Хочу ще!

 

13. Мертвий півень — Садок вишневий коло хати

 

14. Холодне Сонце — І Архімед і Галілей

 

15. Оксана Муха — Зоре моя вечірняя

 

Нагадаємо, раніше ми писали, яким був справжній Тарас Шевченко та які факти про нього вас здивують.  

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