Шевченківські дні 2024: ТОП пісень українських зірок, натхненних віршами Кобзаря

Тарас Шевченко грає на бандурі. Колаж Новини.LIVE

Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні 9 і 10 березня, які припадають на роковини народження і смерті видатного українського поета, художника й громадського діяча Тараса Шевченка.

Тож, це чудовий привід послухати безсмертні твори великого Кобзаря у виконанні сучасних музикантів. Новини.LIVE зібрав деякі цікаві факти та ТОП 15 пісень зірок, натхненних віршами Тараса Шевченка.

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Наразі пішов вже третій рік повномасштабної війни росії проти України. У ці важкі часи багато українців, культурних діячів, артистів та музикантів звертаються до слів великого поета за підтримкою. Та цей й не дивно, адже навіть сама назв збірки його поезій "Кобзар" говорить, що це могутнє джерело для натхнення.

Цікаво, що до творів Шевченка зверталось кілька поколінь композиторів — вони стали піснями та романсами, симфонічними поемами, операми, ораторіями та балетами.

Так, музику на його твори написали:

Модест Мусоргський;

Петро Чайковський;

Сергій Рахманінов;

Георгій Майборода;

Юлій Мейтус;

Кирило Стеценко;

Ігор Шамо.

Окремо варто згадати Миколу Лисенка, чия музична збірка "Музика до Кобзаря" нараховує майже 100 різножанрових творів.

Ну і звичайно ж, на твори з Кобзаря звертають увагу і сучасні українські композитори та виконавці. Слова Шевченка можна зустріти у творчості таких сучасних музикантів та співаків:

Скрябін;

Ірина Білик;

Кому вниз;

Мертвий півень;

Фата Моргана;

Андрій Середа;

Артем Пивоваров;

Сергій Бабкін;

Mad Heads;

Тартак;

Сестри Тельнюк та інші.

Тож, без перебільшення можна сказати, що наш Шевченко є наймузичнішим поетом світу.

Пропонуємо ознайомитися з ТОП 15 сучасних пісень музикантів, натхненних віршами Кобзаря:

1. Артем Пивоваров х DOROFEEVA — Думи

2. Сергій Бабкін — Заповіт

3. КОМУ ВНИЗ — Розрита могила

4. Юрій Йосифович — За горами гори

5. Mad Heads — Тече вода

6. Сестри Тельнюк — І мертвим, і живим...

7. FLUSH — Чим пахне лють?

8. Kozak System — Гайдамацька

9. Тартак — Косар

10. Ірина Білик — Бандуристе, орле сизий

11. Скрябін — Мені Однаково…

12. Тополя — Хочу ще!

13. Мертвий півень — Садок вишневий коло хати

14. Холодне Сонце — І Архімед і Галілей

15. Оксана Муха — Зоре моя вечірняя

Нагадаємо, раніше ми писали, яким був справжній Тарас Шевченко та які факти про нього вас здивують.