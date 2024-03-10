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Какие стихи Тараса Шевченко ожили в современных песнях украинских музыкантов — ТОП 15

10 марта 2024 07:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Шевченковские дни 2024: ТОП песен украинских звезд, вдохновленных стихами Кобзаря
Тарас Шевченко играет на бандуре. Коллаж Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год в Украине отмечают Шевченковские дни 9 и 10 марта, которые приходятся на годовщину рождения и смерти выдающегося украинского поэта, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко.

Это прекрасный повод послушать бессмертные произведения великого Кобзаря в исполнении современных музыкантов. Новини.LIVE собрал некоторые интересные факты и ТОП 15 песен звезд, вдохновленных стихами Тараса Шевченко.

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Пошел уже третий год полномасштабной войны россии против Украины. В эти трудные времена многие украинцы, культурные деятели, артисты и музыканты обращаются к словам великого поэта за поддержкой. Но это и не удивительно, ведь даже само название сборника его стихотворений "Кобзарь" говорит, что это мощный источник для вдохновения.

Интересно, что к произведениям Шевченко обращалось несколько поколений композиторов — они стали песнями и романсами, симфоническими поэмами, операми, ораториями и балетами.

Так, музыку на его произведения написали:

  • Модест Мусоргский;
  • Петр Чайковский;
  • Сергей Рахманинов;
  • Георгий Майборода;
  • Юлий Мейтус;
  • Кирилл Стеценко;
  • Игорь Шамо.

Отдельно стоит упомянуть Николая Лысенко, чей музыкальный сборник "Музика до Кобзаря" насчитывает почти 100 разножанровых произведений.

Ну и, конечно же, на произведения из Кобзаря обращают внимание и современные украинские композиторы и исполнители. Слова Шевченко можно встретить в творчестве таких современных музыкантов и певцов:

  • Скрябін;
  • Ирина Билык;
  • Кому вниз;
  • Мертвий півень;
  • Фата Моргана;
  • Андрей Середа;
  • Артем Пивоваров;
  • Сергей Бабкин;
  • Mad Heads;
  • Тартак;
  • Сестри Тельнюк и другие.

Так что без преувеличения можно сказать, что наш Шевченко является самым музыкальным поэтом мира.

Предлагаем ознакомиться с ТОП 15 современных песен музыкантов, вдохновленных стихами Кобзаря:

1. Артем Пивоваров х DOROFEEVA — Думи

 

2. Сергей Бабкин — Заповіт

 

3. КОМУ ВНИЗ — Розрита могила

 

4. Юрій Йосифович — За горами гори

 

5. Mad Heads — Тече вода

 

6. Сестри Тельнюк — І мертвим, і живим...

 

7. FLUSH — Чим пахне лють?

 

8. Kozak System — Гайдамацька

 

9. Тартак — Косар

 

10. Ирина Билык — Бандуристе, орле сизий

 

11. Скрябін — Мені однаково...

 

12. Тополя — Хочу ще!

 

13. Мертвий півень — Садок вишневий коло хати

 

14. Холодне Сонце — І Архімед і Галілей

 

15. Оксана Муха — Зоре моя вечірняя

 

Напомним, ранее мы писали, каким был настоящий Тарас Шевченко и какие факты о нем вас удивят.

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