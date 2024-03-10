Шевченковские дни 2024: ТОП песен украинских звезд, вдохновленных стихами Кобзаря

Тарас Шевченко играет на бандуре. Коллаж Новини.LIVE

Каждый год в Украине отмечают Шевченковские дни 9 и 10 марта, которые приходятся на годовщину рождения и смерти выдающегося украинского поэта, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко.

Это прекрасный повод послушать бессмертные произведения великого Кобзаря в исполнении современных музыкантов. Новини.LIVE собрал некоторые интересные факты и ТОП 15 песен звезд, вдохновленных стихами Тараса Шевченко.

Читайте также:

Пошел уже третий год полномасштабной войны россии против Украины. В эти трудные времена многие украинцы, культурные деятели, артисты и музыканты обращаются к словам великого поэта за поддержкой. Но это и не удивительно, ведь даже само название сборника его стихотворений "Кобзарь" говорит, что это мощный источник для вдохновения.

Интересно, что к произведениям Шевченко обращалось несколько поколений композиторов — они стали песнями и романсами, симфоническими поэмами, операми, ораториями и балетами.

Так, музыку на его произведения написали:

Модест Мусоргский;

Петр Чайковский;

Сергей Рахманинов;

Георгий Майборода;

Юлий Мейтус;

Кирилл Стеценко;

Игорь Шамо.

Отдельно стоит упомянуть Николая Лысенко, чей музыкальный сборник "Музика до Кобзаря" насчитывает почти 100 разножанровых произведений.

Ну и, конечно же, на произведения из Кобзаря обращают внимание и современные украинские композиторы и исполнители. Слова Шевченко можно встретить в творчестве таких современных музыкантов и певцов:

Скрябін;

Ирина Билык;

Кому вниз;

Мертвий півень;

Фата Моргана;

Андрей Середа;

Артем Пивоваров;

Сергей Бабкин;

Mad Heads;

Тартак;

Сестри Тельнюк и другие.

Так что без преувеличения можно сказать, что наш Шевченко является самым музыкальным поэтом мира.

Предлагаем ознакомиться с ТОП 15 современных песен музыкантов, вдохновленных стихами Кобзаря:

1. Артем Пивоваров х DOROFEEVA — Думи

2. Сергей Бабкин — Заповіт

3. КОМУ ВНИЗ — Розрита могила

4. Юрій Йосифович — За горами гори

5. Mad Heads — Тече вода

6. Сестри Тельнюк — І мертвим, і живим...

7. FLUSH — Чим пахне лють?

8. Kozak System — Гайдамацька

9. Тартак — Косар

10. Ирина Билык — Бандуристе, орле сизий

11. Скрябін — Мені однаково...

12. Тополя — Хочу ще!

13. Мертвий півень — Садок вишневий коло хати

14. Холодне Сонце — І Архімед і Галілей

15. Оксана Муха — Зоре моя вечірняя

Напомним, ранее мы писали, каким был настоящий Тарас Шевченко и какие факты о нем вас удивят.