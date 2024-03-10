Шевченковские дни 2024: ТОП песен украинских звезд, вдохновленных стихами Кобзаря

Какие стихи Тараса Шевченко ожили в современных песнях украинских музыкантов — ТОП 15
Каждый год в Украине отмечают Шевченковские дни 9 и 10 марта, которые приходятся на годовщину рождения и смерти выдающегося украинского поэта, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко.
Это прекрасный повод послушать бессмертные произведения великого Кобзаря в исполнении современных музыкантов. Новини.LIVE собрал некоторые интересные факты и ТОП 15 песен звезд, вдохновленных стихами Тараса Шевченко.
Пошел уже третий год полномасштабной войны россии против Украины. В эти трудные времена многие украинцы, культурные деятели, артисты и музыканты обращаются к словам великого поэта за поддержкой. Но это и не удивительно, ведь даже само название сборника его стихотворений "Кобзарь" говорит, что это мощный источник для вдохновения.
Интересно, что к произведениям Шевченко обращалось несколько поколений композиторов — они стали песнями и романсами, симфоническими поэмами, операми, ораториями и балетами.
Так, музыку на его произведения написали:
- Модест Мусоргский;
- Петр Чайковский;
- Сергей Рахманинов;
- Георгий Майборода;
- Юлий Мейтус;
- Кирилл Стеценко;
- Игорь Шамо.
Отдельно стоит упомянуть Николая Лысенко, чей музыкальный сборник "Музика до Кобзаря" насчитывает почти 100 разножанровых произведений.
Ну и, конечно же, на произведения из Кобзаря обращают внимание и современные украинские композиторы и исполнители. Слова Шевченко можно встретить в творчестве таких современных музыкантов и певцов:
- Скрябін;
- Ирина Билык;
- Кому вниз;
- Мертвий півень;
- Фата Моргана;
- Андрей Середа;
- Артем Пивоваров;
- Сергей Бабкин;
- Mad Heads;
- Тартак;
- Сестри Тельнюк и другие.
Так что без преувеличения можно сказать, что наш Шевченко является самым музыкальным поэтом мира.
Предлагаем ознакомиться с ТОП 15 современных песен музыкантов, вдохновленных стихами Кобзаря:
1. Артем Пивоваров х DOROFEEVA — Думи
2. Сергей Бабкин — Заповіт
3. КОМУ ВНИЗ — Розрита могила
4. Юрій Йосифович — За горами гори
5. Mad Heads — Тече вода
6. Сестри Тельнюк — І мертвим, і живим...
7. FLUSH — Чим пахне лють?
8. Kozak System — Гайдамацька
9. Тартак — Косар
10. Ирина Билык — Бандуристе, орле сизий
11. Скрябін — Мені однаково...
12. Тополя — Хочу ще!
13. Мертвий півень — Садок вишневий коло хати
14. Холодне Сонце — І Архімед і Галілей
15. Оксана Муха — Зоре моя вечірняя
Напомним, ранее мы писали, каким был настоящий Тарас Шевченко и какие факты о нем вас удивят.
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