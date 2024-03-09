Тарасу Шевченку 210 років — які маловідомі факти з життя кобзаря вас здивують

Тарас Шевченко підморгує. Фото: ufest.in.ua

У цю суботу, 9 березня, українці відзначають 210 річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Більшість знає його як талановитого поета та автора безсмертного "Кобзаря". Багатьом він відомий і як віртуозний живописець та графік. Кожен українець погодиться, що митець є пророком свободи, провісником нового життя та титаном духу.

Та є в його біографії цікаві факти, про які мало хто чув. Вони демонструють, якою дивовижною людиною насправді був Тарас Шевченко. Новини.LIVE розповідає, яким був славетний Кобзар.

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Шевченко талановитий художник

Більшість біографів сходяться на думці, що за життя Тараса Шевченка більше цінували не як поета, а як талановитого художника.

Уже у 12–15 років він став художником-богомазом, малював ікони, знайшовши собі наставника. А за життя він створив понад 1300 картин, з яких до нашого часу збереглися близько 800.

Шевченко любив малювати українські народні сюжети, селянський побут, створював ілюстрації до власних творів. І, звичайно, любив писати автопортрети.

Автопортрет виконаний у дзеркальному відображенні. Фото: varta1.com.ua

Перші гроші заробив на похоронах

Перші гроші у своєму житті Шевченко заробив на похоронах. Тоді молодий хлопець був помічником священника та відспівував небіжчиків.

Пробув в Україні лише 15 років

За все своє життя Шевченко пробув в Україні лише 15 років. Так, у 14 років він виїхав з рідної землі з поміщиком Павлом Енгельгардтом, якому прислужував із дитинства.

Побувати ще на рідній землі йому вдалося 1845 року. Він трохи помандрував Україною, зарисовуючи історичні пам'ятки та створюючи у дорозі поезію. Згодом поету заборонили проживати в Україні. Він міг лише приїхати погостювати, та й то перебував під наглядом поліції.

Та попри це Тарас Шевченко став творцем ідентичності українського народу та знаковою постаттю національної пам'яті України. Його творчість сприяла розвитку й встановленню нової української літератури.

Шевченко називав Кобзарем іншого українського митця

Тарас Шевченко за життя називав Кобзарем Івана Котляревського, автора поеми "Енеїда"та основоположника сучасної української літератури. Шевченко дуже поважав Котляревського за те, що той намагався відновити національну літературу в умовах бездержавності.

Любов Шевченка до риби

Найулюбленіша пора року Шевченка була весна, а ще він дуже любив рибалити та їсти рибу. Його улюбленою стравою був борщ зі смаженими карасями.

Тарас Шевченко. Зображення: google.com

Любив каву по-віденськи та чай з ромом

Український митець не любив міцну каву. Йому подобалося розбавляти чорний напій вершками. А найбільше смакувала Шевченку кава по-віденськи.

Але дійсно улюбленим напоєм поета був чай і неабиякий, а з ромом. Історик Микола Костомаров згадував, що за довгими вечірніми розмовами Тарас міг випити з десяток склянок такого коктейлю, але дійсно п’яним він бачив поета лише одного разу.

Шевченко любитель стильного одягу

Тарас Шевченко був справжнім стилягою. Йому подобався красивий та вишуканий одяг, на який він грошей не шкодував. Оплачувати модні луки йому вдавалося завдяки малюванню. У Петербурзі він був успішним портретистом.

Так, у своєму щоденнику Шевченко писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща-макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу.

Варто також зауважити, що знаменита смушева шапка і комір поета — це не буденний одяг пересічного українця, а столичний петербурзький "шик".

Тарас Шевченко. Колаж ТСН.ua

Шевченко пов'язаний з планетою Меркурій

Це надзвичайний факт — на честь Тараса Шевченка 1975 року назвали один із кратерів на планеті Меркурій. Ця назва була затверджена Міжнародним астрономічним союзом 1976 року. Діаметр кратера Шевченко — 143 км.

Карта на основі знімків "Марінера-10" (1974). Шевченко — в центрі.

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