Тарасу Шевченко 210 лет — какие малоизвестные факты из жизни кобзаря вас удивят

Тарас Шевченко подмигивает. Фото: ufest.in.ua

В эту субботу, 9 марта, украинцы отмечают 210-ю годовщину со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Большинство знают его как талантливого поэта и автора бессмертного "Кобзаря". Многим он известен как виртуозный живописец и график. Каждый украинец согласится, что художник является пророком свободы, предвестником новой жизни и титаном духа.

Но есть в его биографии интересные факты, о которых мало кто слышал. Они демонстрируют, каким удивительным человеком был Тарас Шевченко. Новини.LIVE рассказывает, каким был знаменитый Кобзарь.

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Шевченко талантливый художник

Большинство биографов сходятся во мнении, что при жизни Тараса Шевченко больше ценили не как поэта, а как талантливого художника.

Уже в 12–15 лет он стал художником-богомазом, рисовал иконы, найдя себе наставника. А при жизни он создал более 1300 картин, из которых до настоящего времени сохранилось около 800.

Шевченко любил рисовать украинские народные сюжеты, крестьянский быт, создавал иллюстрации к своим произведениям. И, конечно, любил писать автопортреты.

Автопортрет выполнен в зеркальном отображении. Фото: varta1.com.ua

Первые деньги заработал на похоронах

Первые деньги в своей жизни Шевченко заработал на похоронах. Тогда молодой парень был помощником священника и отпевал усопших.

Пробыл в Украине всего 15 лет

За всю свою жизнь Шевченко пробыл в Украине всего 15 лет. Так, в 14 лет он уехал с родной земли с помещиком Павлом Энгельгардтом, которому прислуживал с детства.

Побывать еще на родной земле ему удалось в 1845 году. Он немного попутешествовал по Украине, зарисовывая исторические памятники и создавая в пути поэзию. Впоследствии поэту запретили проживать в Украине. Он мог только приехать погостить, и то находился под наблюдением полиции.

Но, несмотря на это, Тарас Шевченко стал создателем идентичности украинского народа и знаковой фигурой национальной памяти Украины. Его творчество способствовало развитию и установлению новой украинской литературы.

Шевченко называл Кобзарем другого украинского творца

Тарас Шевченко при жизни называл Кобзарем Ивана Котляревского, автора поэмы "Энеида" и основателя современной украинской литературы. Шевченко очень уважал Котляревского за то, что тот пытался восстановить национальную литературу в условиях безгосударственности.

Любовь Шевченко к рыбе

Самое любимое время года Шевченко была весна, а еще он очень любил рыбачить и есть рыбу. Его любимым блюдом был борщ с жареными карасями.

Тарас Шевченко. Изображение: google.com

Любил кофе по-венски и чай с ромом

Украинский художник не любил крепкий кофе. Ему нравилось разбавлять черный напиток сливками. А больше всего смаковал Шевченко кофе по-венски.

Но действительно любимым напитком поэта был чай и необычный, а с ромом. Историк Николай Костомаров вспоминал, что за долгими вечерними разговорами Тарас мог выпить около десятка стаканов такого коктейля, но действительно пьяным он видел поэта только однажды.

Шевченко любитель стильной одежды

Тарас Шевченко был настоящим стилягой. Ему нравилась красивая и изысканная одежда, на которую он денег не жалел. Оплачивать модные луки ему удавалось благодаря рисованию. В Петербурге он был успешным портретистом.

Так, в своем дневнике Шевченко писал об огромном удовольствии от приобретения резинового плаща-макинтоша за 100 рублей, что было значительной суммой для того времени.

Стоит также заметить, что знаменитая смушевая шапка и воротник поэта — это не обычная одежда рядового украинца, а столичный петербургский "шик".

Тарас Шевченко. Коллаж ТСН.ua

Шевченко связан с планетой Меркурий

Это чрезвычайный факт — в честь Тараса Шевченко в 1975 году назвали один из кратеров на планете Меркурий. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 году. Диаметр кратера Шевченко — 143 км.

Карта на основе снимков "Маринера-10" (1974). Шевченко — в центре.

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