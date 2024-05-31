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Календар магнітних бур на червень 2024 — коли і як готуватися до небезпечних дат

31 травня 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли магнітні бурі у червні 2024 року — детальний календар небезпечних дат
Вплив магнітних бур на здоров'я. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

За словами метеоекспертів, до кінця 2024 року наше Сонце перебуватиме на піку своєї активності. Відповідно частота та сили магнітних бур будуть тільки збільшуватися, як і їхній вплив на самопочуття та здоров'я людей. Червень не буде винятком. У перший літній місяць на нас чекає потужна геомагнітна активність. Щоб не страждати від геомагнітних коливань, варто заздалегідь підготовитися до небезпечних днів.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на червень 2024 року.

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Магнітні бурі у червні 2024 року — детальний розклад на місяць 

Розклад магнітних бур на червень виглядає наступним чином:

  • 1 червня K-індекс 6 (надпотужна магнітна буря, що відповідає магнітній бурі червоного рівня);
  • 2 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 3 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 4 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 5 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 6 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 7 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 8 червня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);
  • 9 червня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої інтенсивності);
  • 10 червня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);
  • 11 червня K-індекс 4 (магнітна буря середньої інтенсивності);
  • 12 червня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 13 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 14 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 15 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 16 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 17 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 18 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 19 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 20 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 21 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 22 червня — (низька сонячна активність);
  • 23 червня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря);
  • 24 червня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 25 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 26 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 27 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 28 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 29 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 30 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність).

 

Магнітні бурі у червні 2024 року — детальний розклад на місяць 
Вплив магнітних бур на здоров'я. Колаж: Новини.LIVE

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Як зазначають фахівці, деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття вже за кілька днів до настання магнітних бур. Також вплив може бути відчутним й кілька днів після закінчення геошторму. Метеозалежні можуть відчувати:

  • загострення хронічних захворювань;
  • погіршення сну;
  • різку зміну настрою;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • апатію;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • дратівливість;
  • тривожність;
  • біль у суглобах. 

 

Як магнітні бурі у червні 2024 року впливають на здоров’я
Дівчина страждає від головного болю. Фото: depositphotos.com

Магнітні бурі у червні 2024 — як захиститися

Лікарі радять заздалегідь підготуватися до магнітних бур. У людей з хронічними захворюваннями обов'язково повинна бути аптечка з необхідними ліками. 

Також хоча б за тиждень до небезпечних дат слід дотримуватися таких простих рекомендацій:

  1. Більше бувати на свіжому повітрі.
  2. Не забувати про фізичну активність (година прогулянки теж рахується).
  3. Віддавати перевагу здоровому харчуванню.
  4. Відпочивати та висипатися.
  5. Пити чисту воду.
  6. Віддавати перевагу трав'яним чаям, а не каві.
  7. Виключити алкоголь. 
  8. Уникати стресових факторів.

 

Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на червень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.

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