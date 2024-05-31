Коли магнітні бурі у червні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я. Колаж: Новини.LIVE

За словами метеоекспертів, до кінця 2024 року наше Сонце перебуватиме на піку своєї активності. Відповідно частота та сили магнітних бур будуть тільки збільшуватися, як і їхній вплив на самопочуття та здоров'я людей. Червень не буде винятком. У перший літній місяць на нас чекає потужна геомагнітна активність. Щоб не страждати від геомагнітних коливань, варто заздалегідь підготовитися до небезпечних днів.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на червень 2024 року.

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Розклад магнітних бур на червень виглядає наступним чином:

1 червня — K-індекс 6 (надпотужна магнітна буря, що відповідає магнітній бурі червоного рівня) ;

— ; 2 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 3 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 4 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 5 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 6 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 7 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 8 червня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);

— K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання); 9 червня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої інтенсивності) ;

— ; 10 червня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);

— K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання); 11 червня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої інтенсивності) ;

— ; 12 червня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 13 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 14 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 15 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 16 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 17 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 18 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 19 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 20 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 21 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 22 червня — (низька сонячна активність);

— (низька сонячна активність); 23 червня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 24 червня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 25 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 26 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 27 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 28 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 29 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 30 червня — K-індекс 2 (низька сонячна активність).

Вплив магнітних бур на здоров'я. Колаж: Новини.LIVE

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Як зазначають фахівці, деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття вже за кілька днів до настання магнітних бур. Також вплив може бути відчутним й кілька днів після закінчення геошторму. Метеозалежні можуть відчувати:

загострення хронічних захворювань;

погіршення сну;

різку зміну настрою;

головний біль;

запаморочення;

апатію;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

дратівливість;

тривожність;

біль у суглобах.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: depositphotos.com

Магнітні бурі у червні 2024 — як захиститися

Лікарі радять заздалегідь підготуватися до магнітних бур. У людей з хронічними захворюваннями обов'язково повинна бути аптечка з необхідними ліками.

Також хоча б за тиждень до небезпечних дат слід дотримуватися таких простих рекомендацій:

Більше бувати на свіжому повітрі. Не забувати про фізичну активність (година прогулянки теж рахується). Віддавати перевагу здоровому харчуванню. Відпочивати та висипатися. Пити чисту воду. Віддавати перевагу трав'яним чаям, а не каві. Виключити алкоголь. Уникати стресових факторів.

Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на червень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.