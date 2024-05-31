Когда магнитные бури в июне 2024 года — подробный календарь опасных дат

Календарь магнитных бурь на июнь 2024 — когда и как готовиться к опасным датам
По словам метеоэкспертов, до конца 2024 года наше Солнце будет находиться на пике своей активности. Соответственно, частота и силы магнитных бурь будут только увеличиваться, как и их влияние на самочувствие и здоровье людей. Июнь не будет исключением. В первый летний месяц нас ждет мощная геомагнитная активность. Чтобы не страдать от геомагнитных колебаний, следует заранее подготовиться к опасным дням.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на июнь 2024 года.
Магнитные бури в июне 2024 года — детальное расписание на месяц
Расписание магнитных бурь на июнь выглядит следующим образом:
- 1 июня — K-индекс 6 (сверхмощная магнитная буря, соответствующая магнитной буре красного уровня) ;
- 2 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 3 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 4 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 5 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 6 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 7 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 8 июня — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
- 9 июня — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;
- 10 июня — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
- 11 июня — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;
- 12 июня — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 13 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 14 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 15 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 16 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 17 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 18 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 19 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 20 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 21 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 22 июня — (низкая солнечная активность);
- 23 июня — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;
- 24 июня — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 25 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 26 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 27 июня - K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 28 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 29 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 30 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).
Как магнитные бури влияют на здоровье
Как отмечают специалисты, некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия уже за несколько дней до наступления магнитных бурь. Также влияние может быть ощутимым и через несколько дней после окончания геошторма. Метеозависимые могут ощущать:
- обострение хронических заболеваний;
- ухудшение сна;
- резкое изменение настроения;
- головную боль;
- головокружение;
- апатию;
- повышение или понижение артериального давления;
- раздражительность;
- тревожность;
- боли в суставах.
Магнитные бури в июне 2024 года — как защититься
Врачи советуют заранее подготовиться к магнитным бурям. У людей с хроническими заболеваниями обязательно должна быть аптечка с необходимым лекарством.
Также хотя бы за неделю до опасных дат следует придерживаться следующих простых рекомендаций:
- Больше бывать на открытом воздухе.
- Не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается).
- Предпочитать здоровое питание.
- Отдыхать и высыпаться.
- Пить чистую воду.
- Предпочитать травяные чаи, а не кофе.
- Исключить алкоголь.
- Избегать стрессовых факторов.
Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на июнь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни первого месяца лета.
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