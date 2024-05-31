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Календарь магнитных бурь на июнь 2024 — когда и как готовиться к опасным датам

31 мая 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда магнитные бури в июне 2024 года — подробный календарь опасных дат
Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

По словам метеоэкспертов, до конца 2024 года наше Солнце будет находиться на пике своей активности. Соответственно, частота и силы магнитных бурь будут только увеличиваться, как и их влияние на самочувствие и здоровье людей. Июнь не будет исключением. В первый летний месяц нас ждет мощная геомагнитная активность. Чтобы не страдать от геомагнитных колебаний, следует заранее подготовиться к опасным дням.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на июнь 2024 года.

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Магнитные бури в июне 2024 года — детальное расписание на месяц

Расписание магнитных бурь на июнь выглядит следующим образом:

  • 1 июняK-индекс 6 (сверхмощная магнитная буря, соответствующая магнитной буре красного уровня) ;
  • 2 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 3 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 4 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 5 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 6 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 7 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 8 июня — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
  • 9 июняK-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;
  • 10 июня — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
  • 11 июняK-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;
  • 12 июня — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 13 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 14 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 15 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 16 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 17 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 18 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 19 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 20 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 21 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 22 июня — (низкая солнечная активность);
  • 23 июняK-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;
  • 24 июня — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 25 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 26 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 27 июня - K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 28 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 29 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 30 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

 

Магнитные бури в июне 2024 года - детальное расписание в месяц 
Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

Как магнитные бури влияют на здоровье

Как отмечают специалисты, некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия уже за несколько дней до наступления магнитных бурь. Также влияние может быть ощутимым и через несколько дней после окончания геошторма. Метеозависимые могут ощущать:

  • обострение хронических заболеваний;
  • ухудшение сна;
  • резкое изменение настроения;
  • головную боль;
  • головокружение;
  • апатию;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • раздражительность;
  • тревожность;
  • боли в суставах.

 

Как магнитные бури в июне 2024 года влияют на здоровье
Девушка страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Магнитные бури в июне 2024 года — как защититься 

Врачи советуют заранее подготовиться к магнитным бурям. У людей с хроническими заболеваниями обязательно должна быть аптечка с необходимым лекарством.

Также хотя бы за неделю до опасных дат следует придерживаться следующих простых рекомендаций:

  1. Больше бывать на открытом воздухе.
  2. Не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается).
  3. Предпочитать здоровое питание.
  4. Отдыхать и высыпаться.
  5. Пить чистую воду.
  6. Предпочитать травяные чаи, а не кофе.
  7. Исключить алкоголь.
  8. Избегать стрессовых факторов.

 

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на июнь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

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