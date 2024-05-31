Когда магнитные бури в июне 2024 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

По словам метеоэкспертов, до конца 2024 года наше Солнце будет находиться на пике своей активности. Соответственно, частота и силы магнитных бурь будут только увеличиваться, как и их влияние на самочувствие и здоровье людей. Июнь не будет исключением. В первый летний месяц нас ждет мощная геомагнитная активность. Чтобы не страдать от геомагнитных колебаний, следует заранее подготовиться к опасным дням.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на июнь 2024 года.

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Расписание магнитных бурь на июнь выглядит следующим образом:

1 июня — K-индекс 6 (сверхмощная магнитная буря, соответствующая магнитной буре красного уровня) ;

— ; 2 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 3 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 4 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 5 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 6 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 7 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 8 июня — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);

— K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания); 9 июня — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;

— ; 10 июня — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);

— K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания); 11 июня — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;

— ; 12 июня — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 13 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 14 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 15 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 16 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 17 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 18 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 19 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 20 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 21 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 22 июня — (низкая солнечная активность);

— (низкая солнечная активность); 23 июня — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 24 июня — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 25 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 26 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 27 июня - K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

- K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 28 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 29 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 30 июня — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

Как магнитные бури влияют на здоровье

Как отмечают специалисты, некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия уже за несколько дней до наступления магнитных бурь. Также влияние может быть ощутимым и через несколько дней после окончания геошторма. Метеозависимые могут ощущать:

обострение хронических заболеваний;

ухудшение сна;

резкое изменение настроения;

головную боль;

головокружение;

апатию;

повышение или понижение артериального давления;

раздражительность;

тревожность;

боли в суставах.

Девушка страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Магнитные бури в июне 2024 года — как защититься

Врачи советуют заранее подготовиться к магнитным бурям. У людей с хроническими заболеваниями обязательно должна быть аптечка с необходимым лекарством.

Также хотя бы за неделю до опасных дат следует придерживаться следующих простых рекомендаций:

Больше бывать на открытом воздухе. Не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается). Предпочитать здоровое питание. Отдыхать и высыпаться. Пить чистую воду. Предпочитать травяные чаи, а не кофе. Исключить алкоголь. Избегать стрессовых факторов.

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на июнь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни первого месяца лета.