Календар свят на липень 2024 — скільки вихідних та що будемо відзначати

День Української Державності у Хмельницькому. Фото: khm.gov.ua

Другий місяць літа буде насичений на події, свята та пам'ятні дати не менше, ніж перший. Зокрема, у липні на українців чекає День Військово-морських Сил Укpаїни, День Української Державності, а також День флоту України. Також варто очікувати на низку професійних та міжнародних свят.

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Вихідні та робочі дні у липні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Водночас приватні компанії, підприємства та організації можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам додатковий перепочинок у державні свята.

У другий місяць літа буде 31 календарний день, з них:

23 робочих;

8 — офіційних вихідних (субота й неділя).

Вихідними у липні стануть такі дати:

6 та 7 липня;

13 та 14 липня;

20 та 21 липня;

27 та 28 липня.

Планер на літо. Фото: freepik.com

Що відзначаємо у липні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

У другий місяць літа очікуйте на такі державні, професійні, міжнародні свята та важливі дати:

1 липня — День архітектури України, День державного реєстратора, День слідчого, Міжнародний день анекдоту та жартів, День винаходу сонцезахисних окулярів;

— День архітектури України, День державного реєстратора, День слідчого, Міжнародний день анекдоту та жартів, День винаходу сонцезахисних окулярів; 2 липня — День податківця України , Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО;

— , Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО; 3 липня — День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України ;

— ; 4 липня — День Національної поліції України , День судового експерта;

— , День судового експерта; 5 липня — День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів;

— День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів; 6 липня — Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день поцілунку, Міжнародний день Дніпра;

— Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день поцілунку, Міжнародний день Дніпра; 7 липня — День військ ППО Збройних Сил України, День Військово-морських Сил України , День працівників морського та річкового флоту, День працівника природно-заповідної справи;

— , День працівників морського та річкового флоту, День працівника природно-заповідної справи; 10 липня — День племінниць і племінників, День Ніколи Тесли;

— День племінниць і племінників, День Ніколи Тесли; 11 липня — Всесвітній день народонаселення;

— Всесвітній день народонаселення; 12 липня — Всесвітній день бортпровідника, Всесвітній день шашлику;

— Всесвітній день бортпровідника, Всесвітній день шашлику; 13 липня — Всесвітній день рому, Міжнародний день головоломки;

— Всесвітній день рому, Міжнародний день головоломки; 14 липня — День рибалки, Міжнародний день небінарних людей;

— День рибалки, Міжнародний день небінарних людей; 15 липня — День Української Державності, День хрещення Русі-України, День українських миротворців ;

— ; 16 липня — День бухгалтера, День прийняття Декларації про суверенітет України;

— День бухгалтера, День прийняття Декларації про суверенітет України; 17 липня — День етнографа України;

— День етнографа України; 18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели, День народження "Тетріса";

— Міжнародний день Нельсона Мандели, День народження "Тетріса"; 19 липня — День тренера в Україні;

— День тренера в Україні; 21 липня — День працівників металургійної тa гірничовидобувної промисловості;

— День працівників металургійної тa гірничовидобувної промисловості; 24 липня — День фінансового працівника в Україні, День двоюрідних братів і сестер, Всесвітній день БДСМ;

— День фінансового працівника в Україні, День двоюрідних братів і сестер, Всесвітній день БДСМ; 26 липня — День парашутиста, День системного адміністратора;

— День парашутиста, День системного адміністратора; 27 липня — День медичного працівника (День медика);

— День медичного працівника (День медика); 28 липня — День флоту України , День працівників торгівлі, Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами;

— , День працівників торгівлі, Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами; 29 липня — День Сил спеціальних операцій ЗСУ;

— День Сил спеціальних операцій ЗСУ; 30 липня — Міжнародний день дружби;

— Міжнародний день дружби; 31 липня — День народження Гаррі Поттера.

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