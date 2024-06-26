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Календар свят на липень 2024 — чи відпочиватимуть українці на День Державності

26 червня 2024 09:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Календар свят на липень 2024 — скільки вихідних та що будемо відзначати
День Української Державності у Хмельницькому. Фото: khm.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Другий місяць літа буде насичений на події, свята та пам'ятні дати не менше, ніж перший. Зокрема, у липні на українців чекає День Військово-морських Сил Укpаїни,  День Української Державності, а також День флоту України. Також варто очікувати на низку професійних та міжнародних свят.

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Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати відзначатимемо у липні 2024 року та скільки чекати вихідних.

Вихідні та робочі дні у липні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Водночас приватні компанії, підприємства та організації можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам додатковий перепочинок у державні свята. 

У другий місяць літа буде 31 календарний день, з них:

  • 23 робочих;
  • 8 — офіційних вихідних (субота й неділя).

Вихідними у липні стануть такі дати:

  • 6 та 7 липня;
  • 13 та 14 липня;
  • 20 та 21 липня;
  • 27 та 28 липня.

 

Вихідні та робочі дні у липні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці
Планер на літо. Фото: freepik.com

Що відзначаємо у липні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

У другий місяць літа очікуйте на такі державні, професійні, міжнародні свята та важливі дати: 

  • 1 липня — День архітектури України, День державного реєстратора, День слідчого, Міжнародний день анекдоту та жартів, День винаходу сонцезахисних окулярів;
  • 2 липня — День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО;
  • 3 липня — День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України;
  • 4 липня — День Національної поліції України, День судового експерта;
  • 5 липня — День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів;
  • 6 липня — Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день поцілунку, Міжнародний день Дніпра;
  • 7 липня — День військ ППО Збройних Сил України, День Військово-морських Сил України, День працівників морського та річкового флоту, День працівника природно-заповідної справи;
  • 10 липня — День племінниць і племінників, День Ніколи Тесли;
  • 11 липня — Всесвітній день народонаселення;
  • 12 липня — Всесвітній день бортпровідника, Всесвітній день шашлику;
  • 13 липня — Всесвітній день рому, Міжнародний день головоломки;
  • 14 липня — День рибалки, Міжнародний день небінарних людей;
  • 15 липня — День Української Державності, День хрещення Русі-України, День українських миротворців;
  • 16 липня — День бухгалтера, День прийняття Декларації про суверенітет України;
  • 17 липня — День етнографа України;
  • 18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели, День народження "Тетріса";
  • 19 липня — День тренера в Україні;
  • 21 липня — День працівників металургійної тa гірничовидобувної промисловості;
  • 24 липня — День фінансового працівника в Україні, День двоюрідних братів і сестер, Всесвітній день БДСМ;
  • 26 липня — День парашутиста, День системного адміністратора;
  • 27 липня — День медичного працівника (День медика);
  • 28 липня — День флоту України, День працівників торгівлі, Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами;
  • 29 липня — День Сил спеціальних операцій ЗСУ;
  • 30 липня — Міжнародний день дружби;
  • 31 липня — День народження Гаррі Поттера.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на липень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

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липень

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