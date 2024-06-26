Календар свят на липень 2024 — скільки вихідних та що будемо відзначати

Календар свят на липень 2024 — чи відпочиватимуть українці на День Державності
Другий місяць літа буде насичений на події, свята та пам'ятні дати не менше, ніж перший. Зокрема, у липні на українців чекає День Військово-морських Сил Укpаїни, День Української Державності, а також День флоту України. Також варто очікувати на низку професійних та міжнародних свят.
Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати відзначатимемо у липні 2024 року та скільки чекати вихідних.
Вихідні та робочі дні у липні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Водночас приватні компанії, підприємства та організації можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам додатковий перепочинок у державні свята.
У другий місяць літа буде 31 календарний день, з них:
- 23 робочих;
- 8 — офіційних вихідних (субота й неділя).
Вихідними у липні стануть такі дати:
- 6 та 7 липня;
- 13 та 14 липня;
- 20 та 21 липня;
- 27 та 28 липня.
Що відзначаємо у липні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат
У другий місяць літа очікуйте на такі державні, професійні, міжнародні свята та важливі дати:
- 1 липня — День архітектури України, День державного реєстратора, День слідчого, Міжнародний день анекдоту та жартів, День винаходу сонцезахисних окулярів;
- 2 липня — День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО;
- 3 липня — День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України;
- 4 липня — День Національної поліції України, День судового експерта;
- 5 липня — День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів;
- 6 липня — Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день поцілунку, Міжнародний день Дніпра;
- 7 липня — День військ ППО Збройних Сил України, День Військово-морських Сил України, День працівників морського та річкового флоту, День працівника природно-заповідної справи;
- 10 липня — День племінниць і племінників, День Ніколи Тесли;
- 11 липня — Всесвітній день народонаселення;
- 12 липня — Всесвітній день бортпровідника, Всесвітній день шашлику;
- 13 липня — Всесвітній день рому, Міжнародний день головоломки;
- 14 липня — День рибалки, Міжнародний день небінарних людей;
- 15 липня — День Української Державності, День хрещення Русі-України, День українських миротворців;
- 16 липня — День бухгалтера, День прийняття Декларації про суверенітет України;
- 17 липня — День етнографа України;
- 18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели, День народження "Тетріса";
- 19 липня — День тренера в Україні;
- 21 липня — День працівників металургійної тa гірничовидобувної промисловості;
- 24 липня — День фінансового працівника в Україні, День двоюрідних братів і сестер, Всесвітній день БДСМ;
- 26 липня — День парашутиста, День системного адміністратора;
- 27 липня — День медичного працівника (День медика);
- 28 липня — День флоту України, День працівників торгівлі, Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами;
- 29 липня — День Сил спеціальних операцій ЗСУ;
- 30 липня — Міжнародний день дружби;
- 31 липня — День народження Гаррі Поттера.
Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на липень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.
Читайте Новини.LIVE!