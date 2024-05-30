Коли свято Петра і Павла 2024 року — нова дата, традиції та важливі заборони

Віряни на службі у свято Петра і Павла. Фото: УНІАН

Особливим днем для православної церкви є свято Петра і Павла, коли віряни вшановують цих двох апостолів, згадують основні події їхнього життя та діяння, які ті вчинили. Після переходу ПЦУ на новий календар дата святкування була змінена.

Новини.LIVE розповідає, коли відзначатимемо День Петра і Павла 2024 року, які існують традиції та що категорично не можна робити у свято.

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Коли Петра і Павла 2024 року

День Петра і Павла є неперехідним святом і щороку відзначається в одну й ту саму дату. За новим церковним календарем, на який перейшла Православна церква України, українці будуть святкувати Петра і Павла 29 червня. Варто зауважити, що раніше свято припадало на 12 липня.

Що означає свято Петра і Павла для вірян

За церковними переказами, саме цього дня мощі святих були перенесені до храму в Константинополі й на честь цієї події влаштували грандіозне святкування.

Це свято вшановує життя та мучеництво апостолів Петра і Павла, які вважаються одними з основоположників християнства.

Апостоли Петро та Павло. Фото: ukranews.com

Які існують традиції у свято Петра і Павла та як слід провести цей день

В Україні з давніх-давен свято символізувало пік літа, тому його ще часто називали Червоне літо. Вже можна було готуватися до осені. До святкової дати готувалися заздалегідь:

влаштовували генеральне прибирання;

вивішували чисті рушники.

Молоді та незаміжні дівчата на свято плели вінки з польових квітів. Обов'язково вплітали польові маки. Молодь влаштовувала веселі гуляння, співала й танцювала.

Вранці 29 червня віряни обов'язково відвідували богослужіння у церкві. Святому Павлу молилися перші українські підприємці, а Петру — моряки.

У деяких регіонах сучасної України рибалки збирали кошти на велику воскову свічку, яку ставили в церкві перед іконою апостола Петра, щоб ловля риби була успішною.

Після церкви господині випікали сирні бабки, якими пригощали всіх членів родини. За легендою, цю страву любили самі Петро і Павло, регулярно вживали їх під час своїх подорожей світом.

Наші предки присвячували цей час родинам. У народі на Петра та Павла починалася пора весіль. Говорили, що люди, які заручилися в період з червня й до початку серпня, проживуть довге та щасливе сімейне життя.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Що не можна робити у День Петра і Павла

Наші предки в день Петра і Павла намагалися не підходити до відкритих водойм (крім рибалок) та не купатися, особливо з маленькими дітьми. А все тому, що в давнину існувало повір'я, що у воді мешкає нечиста сила, яка може затягнути на дно.

Також у день Петра і Павла не можна:

конфліктувати;

лихословити;

згадувати старі образи;

пліткувати;

займатися рукоділлям;

виконувати важку фізичну працю;

вінчатися;

ходити до лісу;

давати гроші в борг;

їсти овочі та фрукти нового врожаю.

Народні прикмети на День Петра і Павла

Існували й народні прикмети, пов'язані з цим днем:

Якщо день виявився холодним, то рік буде голодним.

Якщо на Петра і Павла спека — то на Різдво буде холоднеча.

Після дня Петра і Павла кує зозуля — зима буде пізньою.

У свято ллє дощ — слід чекати великого врожаю жита.

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