Когда праздник Петра и Павла в 2024 году — новая дата, традиции и важные запреты

Верующие на службе в праздник Петра и Павла. Фото: УНИАН

Особым днем для православной церкви является праздник Петра и Павла, когда верующие чествуют этих двух апостолов, вспоминают основные события их жизни и деяния, которые они совершили. После перехода ПЦУ на новый календарь дата празднования изменилась.

Новини.LIVE рассказывает, когда отметим День Петра и Павла в 2024 году, какие существуют традиции и что категорически нельзя делать в праздник.

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Когда Петра и Павла в 2024 году

День Петра и Павла является непреходящим праздником и ежегодно отмечается в одну и ту же дату. Согласно новому церковному календарю, на который перешла Православная церковь Украины, украинцы будут праздновать Петра и Павла 29 июня. Следует заметить, что раньше праздник приходился на 12 июля.

Что значит праздник Петра и Павла для верующих

По церковным преданиям, именно в этот день мощи святых были перенесены в храм в Константинополе и в честь этого события устроили грандиозное празднование.

Этот праздник чествует жизнь и мученичество апостолов Петра и Павла, считающихся одними из основателей христианства.

Апостолы Петр и Павел. Фото: ukranews.com

Какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день

В Украине с давних времен праздник символизировал пик лета, поэтому его еще часто называли Красное лето. Уже можно было готовиться к осени. К праздничной дате готовились заранее:

устраивали генеральную уборку;

вывешивали чистые полотенца.

Молодые и незамужние девушки на праздник плели венки из полевых цветов. Обязательно вплетали полевые маки. Молодежь устраивала веселые гуляния, пела и танцевала.

Утром 29 июня верующие обязательно посещали богослужения в церкви. Святому Павлу молились первые украинские предприниматели, а Петру — моряки.

В некоторых регионах современной Украины рыбаки собирали средства на большую восковую свечу, которую ставили в церкви перед иконой апостола Петра, чтобы ловля рыбы была успешной.

После церкви хозяйки выпекали сырные бабки, которыми угощали всех членов семьи. По легенде это блюдо любили сами Петр и Павел, регулярно употреблявшие их во время своих путешествий по миру.

Наши предки посвящали это время семьям. В народе на Петра и Павла начиналась пора свадеб. Говорили, что люди, обручившиеся в период с июня по начало августа, проживут долгую и счастливую семейную жизнь.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в День Петра и Павла

Наши предки в день Петра и Павла старались не подходить к открытым водоемам (кроме рыболовов) и не купаться, особенно с маленькими детьми. А все потому, что в древности существовало поверье, что в воде обитает нечистая сила, которая может затянуть на дно.

Также в день Петра и Павла нельзя:

конфликтовать;

злословить;

вспоминать старые обиды;

сплетничать;

заниматься рукоделием;

выполнять тяжелый физический труд;

венчаться;

ходить в лес;

давать деньги взаймы;

есть овощи и фрукты нового урожая.

Народные приметы в День Петра и Павла

Существовали и народные приметы, связанные с этим днем:

Если день оказался прохладным, то год будет голодным.

Если на Петра и Павла жара, то на Рождество будет стужа.

После дня Петра и Павла кует кукушка — зима будет поздней.

В праздник льет дождь — следует ожидать большого урожая ржи.

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