Когда праздник Петра и Павла в 2024 году — новая дата, традиции и важные запреты

Когда Петра и Павла в 2024 году в Украине — что нельзя делать и как провести день
Особым днем для православной церкви является праздник Петра и Павла, когда верующие чествуют этих двух апостолов, вспоминают основные события их жизни и деяния, которые они совершили. После перехода ПЦУ на новый календарь дата празднования изменилась.
Новини.LIVE рассказывает, когда отметим День Петра и Павла в 2024 году, какие существуют традиции и что категорически нельзя делать в праздник.
Когда Петра и Павла в 2024 году
День Петра и Павла является непреходящим праздником и ежегодно отмечается в одну и ту же дату. Согласно новому церковному календарю, на который перешла Православная церковь Украины, украинцы будут праздновать Петра и Павла 29 июня. Следует заметить, что раньше праздник приходился на 12 июля.
Что значит праздник Петра и Павла для верующих
По церковным преданиям, именно в этот день мощи святых были перенесены в храм в Константинополе и в честь этого события устроили грандиозное празднование.
Этот праздник чествует жизнь и мученичество апостолов Петра и Павла, считающихся одними из основателей христианства.
Какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день
В Украине с давних времен праздник символизировал пик лета, поэтому его еще часто называли Красное лето. Уже можно было готовиться к осени. К праздничной дате готовились заранее:
- устраивали генеральную уборку;
- вывешивали чистые полотенца.
Молодые и незамужние девушки на праздник плели венки из полевых цветов. Обязательно вплетали полевые маки. Молодежь устраивала веселые гуляния, пела и танцевала.
Утром 29 июня верующие обязательно посещали богослужения в церкви. Святому Павлу молились первые украинские предприниматели, а Петру — моряки.
В некоторых регионах современной Украины рыбаки собирали средства на большую восковую свечу, которую ставили в церкви перед иконой апостола Петра, чтобы ловля рыбы была успешной.
После церкви хозяйки выпекали сырные бабки, которыми угощали всех членов семьи. По легенде это блюдо любили сами Петр и Павел, регулярно употреблявшие их во время своих путешествий по миру.
Наши предки посвящали это время семьям. В народе на Петра и Павла начиналась пора свадеб. Говорили, что люди, обручившиеся в период с июня по начало августа, проживут долгую и счастливую семейную жизнь.
Что нельзя делать в День Петра и Павла
Наши предки в день Петра и Павла старались не подходить к открытым водоемам (кроме рыболовов) и не купаться, особенно с маленькими детьми. А все потому, что в древности существовало поверье, что в воде обитает нечистая сила, которая может затянуть на дно.
Также в день Петра и Павла нельзя:
- конфликтовать;
- злословить;
- вспоминать старые обиды;
- сплетничать;
- заниматься рукоделием;
- выполнять тяжелый физический труд;
- венчаться;
- ходить в лес;
- давать деньги взаймы;
- есть овощи и фрукты нового урожая.
Народные приметы в День Петра и Павла
Существовали и народные приметы, связанные с этим днем:
- Если день оказался прохладным, то год будет голодным.
- Если на Петра и Павла жара, то на Рождество будет стужа.
- После дня Петра и Павла кует кукушка — зима будет поздней.
- В праздник льет дождь — следует ожидать большого урожая ржи.
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