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Когда Петра и Павла в 2024 году в Украине — что нельзя делать и как провести день

30 мая 2024 07:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда праздник Петра и Павла в 2024 году — новая дата, традиции и важные запреты
Верующие на службе в праздник Петра и Павла. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Особым днем для православной церкви является праздник Петра и Павла, когда верующие чествуют этих двух апостолов, вспоминают основные события их жизни и деяния, которые они совершили. После перехода ПЦУ на новый календарь дата празднования изменилась.

Новини.LIVE рассказывает, когда отметим День Петра и Павла в 2024 году, какие существуют традиции и что категорически нельзя делать в праздник.

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Когда Петра и Павла в 2024 году

День Петра и Павла является непреходящим праздником и ежегодно отмечается в одну и ту же дату. Согласно новому церковному календарю, на который перешла Православная церковь Украины, украинцы будут праздновать Петра и Павла 29 июня. Следует заметить, что раньше праздник приходился на 12 июля.

Что значит праздник Петра и Павла для верующих

По церковным преданиям, именно в этот день мощи святых были перенесены в храм в Константинополе и в честь этого события устроили грандиозное празднование.

Этот праздник чествует жизнь и мученичество апостолов Петра и Павла, считающихся одними из основателей христианства.

 

Когда Петра и Павла в 2024 году
Апостолы Петр и Павел. Фото: ukranews.com

Какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день

В Украине с давних времен праздник символизировал пик лета, поэтому его еще часто называли Красное лето. Уже можно было готовиться к осени. К праздничной дате готовились заранее:

  • устраивали генеральную уборку;
  • вывешивали чистые полотенца.

Молодые и незамужние девушки на праздник плели венки из полевых цветов. Обязательно вплетали полевые маки. Молодежь устраивала веселые гуляния, пела и танцевала.

Утром 29 июня верующие обязательно посещали богослужения в церкви. Святому Павлу молились первые украинские предприниматели, а Петру — моряки.

В некоторых регионах современной Украины рыбаки собирали средства на большую восковую свечу, которую ставили в церкви перед иконой апостола Петра, чтобы ловля рыбы была успешной.

После церкви хозяйки выпекали сырные бабки, которыми угощали всех членов семьи. По легенде это блюдо любили сами Петр и Павел, регулярно употреблявшие их во время своих путешествий по миру.

Наши предки посвящали это время семьям.  В народе на Петра и Павла начиналась пора свадеб. Говорили, что люди, обручившиеся в период с июня по начало августа, проживут долгую и счастливую семейную жизнь.

 

Какие существуют традиции в праздник Петра и Павла и как следует провести этот день
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в День Петра и Павла

Наши предки в день Петра и Павла старались не подходить к открытым водоемам (кроме рыболовов) и не купаться, особенно с маленькими детьми. А все потому, что в древности существовало поверье, что в воде обитает нечистая сила, которая может затянуть на дно.

Также в день Петра и Павла нельзя:

  • конфликтовать;
  • злословить;
  • вспоминать старые обиды;
  • сплетничать;
  • заниматься рукоделием;
  • выполнять тяжелый физический труд;
  • венчаться;
  • ходить в лес;
  • давать деньги взаймы;
  • есть овощи и фрукты нового урожая.

Народные приметы в День Петра и Павла

Существовали и народные приметы, связанные с этим днем:

  • Если день оказался прохладным, то год будет голодным.
  • Если на Петра и Павла жара, то на Рождество будет стужа.
  • После дня Петра и Павла кует кукушка — зима будет поздней.
  • В праздник льет дождь — следует ожидать большого урожая ржи.

 

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Украина
религия
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запреты

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