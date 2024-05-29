Календар свят на червень 2024 року — скільки буде вихідних та що святкуватимемо

Святкування Дня Конституції України у Києві. Фото: УНІАН

У перший місяць літа на українців чекає кілька важливих дат — День Конституції, День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, День захисту дітей. Крім цього, святкуватимемо Івана Купала та День батька. Червень 2024 року також принесе низку професійних та міжнародних свят.

Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати та свята відзначатимемо у червні 2024 року та скільки чекати вихідних.

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Традиційно День Конституції України був вихідним днем. Проте через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. Під час особливого періоду додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це вказано у ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Водночас приватні компанії, підприємства та організації можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам додаткові вихідні.

У перший місяць літа буде 30 календарних днів, з них:

20 робочих;

10 — офіційних вихідних (субота й неділя).

Вихідними у червні стануть такі дати:

1 та 2 червня;

8 та 9 червня;

15 та 16 червня;

22 та 23 червня;

29 та 30 червня.

Дівчина відмічає дату в календарі. Фото: freepik.com

Що відзначаємо у червні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

1 червня — День захисту дітей , Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока;

— , Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока; 2 червня — День міста Черкаси, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день людей які подолали рак;

— День міста Черкаси, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день людей які подолали рак; 3 червня — Всесвітній день сидру, День велосипедиста, День народження парашута;

— Всесвітній день сидру, День велосипедиста, День народження парашута; 4 червня — День вшанування пам’яті дітей які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України , Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії, День господарських судів України, Міжнародний день коргі;

— , Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії, День господарських судів України, Міжнародний день коргі; 5 червня — Всесвітній день довкілля, Всесвітній день бігу, День повітряних куль;

— Всесвітній день довкілля, Всесвітній день бігу, День повітряних куль; 6 червня — День журналіста України, Всесвітній день трансплантології;

Журналісти на пресконференції. Фото: en.ejo.ch

7 червня — Всесвітній день турботи, Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта, День шоколадного морозива;

— Всесвітній день турботи, Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта, День шоколадного морозива; 8 червня — Всесвітній день океанів, Всесвітній день джину, Всесвітній день ляльки, День народження пилососа;

— Всесвітній день океанів, Всесвітній день джину, Всесвітній день ляльки, День народження пилососа; 9 червня — Міжнародний день друзів; День працівників легкої промисловості;

— Міжнародний день друзів; День працівників легкої промисловості; 10 червня — Всесвітній день морозива, Всесвітній день ремісництва;

— Всесвітній день морозива, Всесвітній день ремісництва; 12 червня — День працівників фондового ринку, День червоної троянди;

— День працівників фондового ринку, День червоної троянди; 13 червня — День народження шпильки;

— День народження шпильки; 14 червня — Всесвітній день донора, Всесвітній день в’язання;

— Всесвітній день донора, Всесвітній день в’язання; 15 червня — День захисту людей похилого віку;

— День захисту людей похилого віку; 16 червня — День батька в Україні, День медичного працівника, Міжнародний день водоспаду;

Військовий обіймається з родиною. Фото: google.com

17 червня — Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, Всесвітній день мотоцикліста;

— Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, Всесвітній день мотоцикліста; 18 червня — День дільничного інспектора поліції, Міжнародний день пікніка, Міжнародний день суші, Всесвітній день гармонії;

— День дільничного інспектора поліції, Міжнародний день пікніка, Міжнародний день суші, Всесвітній день гармонії; 19 червня — День фермера;

— День фермера; 20 червня — День літнього сонцестояння, Всесвітній день біженців;

День літнього сонцестояння. Фото: google.com

21 червня — День Селфі, Міжнародний День Йоги;

— День Селфі, Міжнародний День Йоги; 22 червня — День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні;

— День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні; 23 червня — День державної служби ООН; День державної служби України, Переддень Івана Купала ;

— День державної служби ООН; День державної служби України, ; 24 червня — Івана Купала, Міжнародний день феї;

Святкування Івана Купала в Україні. Фото: hindustantimes.com

25 червня — Міжнародний день моряка; День митника України;

— Міжнародний день моряка; День митника України; 26 червня — Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їxнього незаконного обігу;

— Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їxнього незаконного обігу; 27 червня — День народження банкомата;

— День народження банкомата; 28 червня — День Конституції України, День молочного шоколаду.

Конституція України. Фото: google.com

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