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Коли День батька в Україні 2024 року — дата та традиції важливого свята

10 травня 2024 06:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День батька 2024 року в Україні — дата, значення та важливі традиції свята
Батько з сином відпочивають на природі. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Починаючи з 2019 року в Україні офіційно святкують День батька. Це свято запроваджено на честь усіх татусів. А сьогодні в умовах війни в країні воно набуло особливого значення, адже тисячі татусів відправилися на захист Батьківщини від російського окупанта. Тож, дата є чудовою можливістю нагадати один одному про свою любов та підтримку. 

Розповідаємо, у яку дату будемо святкувати День батька 2024 року, історію свята та його традиції. 

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Коли святкують День батька в Україні 2024 року — дата

В Україні День батька офіційно відзначають третьої неділі червня. 2024 року воно припадає на 16 червня. 

Варто також додати, що в нашій країні є ще одна дата присвячена татусям, але вона не офіційна — Всенародний День батька українці святкують у третю неділю вересня, тобто 2024 року це буде 15 вересня

Як з'явився День батька — історія свята 

Як і більшість подібних свят, День батька родом зі США. Уперше вшанували татусів у штаті Вашингтон 1910 року. А ініціаторкою виступила Сонора Смарт Додд з міста Спокан.

З історії відомо, що в основу такого бажання лягла власна історія дорослішання: мати Сонори померла, залишивши шістьох малолітніх дітей на свого чоловіка. Батько дівчинки опікувався дітьми з усією любов’ю та підтримкою, тож у майбутньому Сонора у такий спосіб висловила вдячність своєму й усім іншим турботливим татам Америки, які беруть участь у вихованні дітей.

Згодом й інші штати підключилися до ідеї святкування Дня батька. А від 1966 року це свято стало офіційним у США. До 2012 року вже понад 28 країн світу вшановували татусів саме у третю неділю червня.

В Україні свято батька затверджено Указом Президента №274/2019 від 18 травня 2019 року.

 

Коли святкують День батька в Україні 2024 року — дата
Батько з дітьми читає книжку. Фото: depositphotos.com

Як відзначають День батька в Україні — традиції свята

Мета створення Дня батька — зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

Для України це практично нове свято, а тому сформованих особливих традицій поки що немає. Цього дня українці вітають батьків теплими словами телефоном або при особистій зустрічі. 

Важливо, що у свято варто вітати всіх чоловіків, які замінюють чи уособлюють батьківську фігуру в нашому житті. Це можуть бути дідусі, дядьки, старші брати або інші близькі люди, які взяли на себе відповідальність і турботу про нас.

Багато хто у свято робить невеличкі подарунки для своїх татусів та рідних чоловіків, які зробили внесок у щасливе дитинство. Крім цього влаштовують сімейні зустрічі або вечері. 

 

Раніше ми писали, коли День сім'ї в Україні 2024 року та що треба знати про це свято. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли відзначатимемо День матері у травні 2024 року, яке значення свята та які існують традиції. 

Також ділимося корисною інформацією, що подарувати мамі на День матері, якщо вона любителька саду та городу. 

свята
традиції
родина
День батька
Україна

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