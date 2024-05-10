День батька 2024 року в Україні — дата, значення та важливі традиції свята

Батько з сином відпочивають на природі. Фото: istockphoto.com

Починаючи з 2019 року в Україні офіційно святкують День батька. Це свято запроваджено на честь усіх татусів. А сьогодні в умовах війни в країні воно набуло особливого значення, адже тисячі татусів відправилися на захист Батьківщини від російського окупанта. Тож, дата є чудовою можливістю нагадати один одному про свою любов та підтримку.

Розповідаємо, у яку дату будемо святкувати День батька 2024 року, історію свята та його традиції.

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Коли святкують День батька в Україні 2024 року — дата

В Україні День батька офіційно відзначають третьої неділі червня. 2024 року воно припадає на 16 червня.

Варто також додати, що в нашій країні є ще одна дата присвячена татусям, але вона не офіційна — Всенародний День батька українці святкують у третю неділю вересня, тобто 2024 року це буде 15 вересня.

Як з'явився День батька — історія свята

Як і більшість подібних свят, День батька родом зі США. Уперше вшанували татусів у штаті Вашингтон 1910 року. А ініціаторкою виступила Сонора Смарт Додд з міста Спокан.

З історії відомо, що в основу такого бажання лягла власна історія дорослішання: мати Сонори померла, залишивши шістьох малолітніх дітей на свого чоловіка. Батько дівчинки опікувався дітьми з усією любов’ю та підтримкою, тож у майбутньому Сонора у такий спосіб висловила вдячність своєму й усім іншим турботливим татам Америки, які беруть участь у вихованні дітей.

Згодом й інші штати підключилися до ідеї святкування Дня батька. А від 1966 року це свято стало офіційним у США. До 2012 року вже понад 28 країн світу вшановували татусів саме у третю неділю червня.

В Україні свято батька затверджено Указом Президента №274/2019 від 18 травня 2019 року.

Батько з дітьми читає книжку. Фото: depositphotos.com

Як відзначають День батька в Україні — традиції свята

Мета створення Дня батька — зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

Для України це практично нове свято, а тому сформованих особливих традицій поки що немає. Цього дня українці вітають батьків теплими словами телефоном або при особистій зустрічі.

Важливо, що у свято варто вітати всіх чоловіків, які замінюють чи уособлюють батьківську фігуру в нашому житті. Це можуть бути дідусі, дядьки, старші брати або інші близькі люди, які взяли на себе відповідальність і турботу про нас.

Багато хто у свято робить невеличкі подарунки для своїх татусів та рідних чоловіків, які зробили внесок у щасливе дитинство. Крім цього влаштовують сімейні зустрічі або вечері.

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