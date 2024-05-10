День отца в 2024 году в Украине — дата, значение и важные традиции праздника

Отец с сыном отдыхает на природе. Фото: istockphoto.com

Начиная с 2019 года, в Украине официально празднуют День отца. Этот праздник был введен в честь всех пап. А сегодня в условиях войны в стране оно приобрело особое значение, ведь тысячи пап отправились на защиту Родины от российского оккупанта. Итак, дата — прекрасная возможность напомнить друг другу о своей любви и поддержке.

Рассказываем, в какую дату будем отмечать День отца в 2024 году, историю праздника и его традиции.

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Когда отмечают День отца в Украине 2024 года — дата

В Украине День отца официально отмечают в третье воскресенье июня. В 2024 году он приходится на 16 июня.

Следует также добавить, что в нашей стране есть еще одна дата посвященная папам, но она не официальная — Всенародный День отца украинцы празднуют в третье воскресенье сентября, то есть в 2024 году это будет 15 сентября.

Как появился День отца — история праздника

Как и большинство подобных праздников, День отца родом из США. Впервые почтили отцов в штате Вашингтон в 1910 году. А инициатором выступила Сонора Смарт Додд из города Спокан.

Из истории известно, что в основу такого желания легла собственная история взросления: мать Соноры умерла, оставив шестерых детей на своего мужа. Отец девочки занимался детьми со всей любовью и поддержкой, так что в будущем Сонора таким образом выразила благодарность своему и всем другим заботливым папам Америки, участвующим в воспитании детей.

Впоследствии и другие штаты подключились к идее празднования Дня отца. А с 1966 года этот праздник стал официальным в США. К 2012 году уже более 28 стран мира чествовали пап именно в третье воскресенье июня.

В Украине праздник отца утвержден Указом Президента №274/2019 от 18 мая 2019 года.

Отец с детьми читает книгу. Фото: depositphotos.com

Как отмечают День отца в Украине — традиции праздника

Цель создания Дня отца — укрепление института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Для Украины это практически новый праздник, а потому сложившихся особых традиций пока нет. В этот день украинцы поздравляют родителей теплыми словами по телефону или при личной встрече.

Важно, что в праздник стоит поздравлять всех мужчин, заменяющих или олицетворяющих родительскую фигуру в нашей жизни. Это могут быть дедушки, дяди, старшие братья или другие близкие люди, взявшие на себя ответственность и заботу о нас.

Многие в праздник делают небольшие подарки для своих пап и родных мужчин, которые внесли вклад в счастливое детство. Кроме этого устраивают семейные встречи или ужины.

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