День матері 2024 року — коли відзначаємо, значення свята та важливі традиції

Мама з донькою на природі. Фото: depositphotos.com

Щороку в останній місяць весни українці відзначають найтепліше свято — День матері. Саме до мами ми відчуваємо ніжність та безмежну вдячність за любов та турботу. Тож, така дата чудова нагода подякувати рідній людині за все та порадувати її сюрпризами, подарунками та теплими побажаннями.

Коли відзначатимемо День матері у травні 2024 року, яке значення свята та які існують традиції, розповідаємо далі в нашому матеріалі.

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Коли в Україні святкують день матері

Традиційно українці відзначають цю важливу дату у другу неділю травня. Тож, 2024 року свято припадатиме на 12 травня.

Як з'явився День матері

В Україні та багатьох інших країнах День матері став традиційним святом, присвяченим вшануванню найрідніших мамусь.

Проте історія цього свята дуже давня і бере початок з 19 століття. 1908 року американка Анна Джарвіс із Західної Вірджинії розпочала кампанію за встановлення свята. Таким чином вона хотіла вшанувати пам'ять своєї покійної матері та нагадати іншим наскільки важлива ця людина у нашому житті.

Джарвіс вдалося переконати місцеві організації та владу Вірджинії встановити День матері як офіційне свято. А згодом президент США Вудро Вільсон оголосив День матері національним святом, яке слід святкувати у другу неділю травня.

До речі, травень обрали свідомо: в християнській вірі це місяць Пресвятої Богородиці, а католицька церква присвячує його Діві Марії.

Американка Анна Джарвіс. Фото: britannica.com

Згодом американська традиція перейшла у інші країни світу. Наприклад, відразу після Першої світової війни День матері почали святкувати у Швеції, Норвегії та кількох інших країнах Європи.

В Канаді українська діаспора почала вітати своїх матерів ще на початку XX століття (1928 року), а в західних регіонах Україні така ініціатива з'явилася через рік після цього. Офіційно ж в Україні День матері почали святкувати 1999 року.

Яке значення Дня матері

Незалежно від країни, культури та походження усіх нас об'єднує визнання важливої ролі, яку відіграють матері в житті дітей.

Тож бажання вшанувати таку людину або ж віддячити їй за усе те добре та світле, що було у нас в житті, та й за саме життя, є цілком природним.

Мати з донькою. Фото: tatimalysheva.com

Які існують традиції в Україні на День матері

Традиції святкування Дня матері в Україні можуть включати:

Подарунки для матусь

Подарунок чи не найкращий спосіб проявити свою турботу та увагу. Це можуть бути звичайні квіти, корисні речі або товари, пов'язані з хобі.

Останнім часом популярним стало дарувати емоції, це може бути що завгодно, від чайної церемонії до екстремального водіння. Адже матусі бувають різні.

Спільні вечері або сімейні заходи

Багато родин святкують День матері, збираючись разом на вечері в ресторані або вдома, або ж проводячи час разом на природі або в інших розважальних заходах.

Побажання та слова вдячності

Не завжди є змога бути поруч, тож люди висловлюють свої побажання та вдячність, надсилаючи вірші, теплі слова або листівки.

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