День матери в 2024 году — когда отмечаем, значение праздника и важные традиции

Мама с дочерью на природе. Фото: depositphotos.com

Каждый год в последний месяц весны украинцы отмечают самый теплый праздник — День матери. Именно к маме мы чувствуем нежность и безграничную благодарность за любовь и заботу. Такая дата — прекрасная возможность поблагодарить родного человека за все и порадовать его сюрпризами, подарками и теплыми пожеланиями.

Когда отметим День матери в мае 2024 года, какое значение праздника и какие существуют традиции, рассказываем далее в нашем материале.

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Когда в Украине празднуют День матери

Традиционно украинцы отмечают эту важную дату во второе воскресенье мая. Итак, в 2024 году праздник будет приходиться на 12 мая.

Как появился День матери

В Украине и многих других странах День матери стал традиционным праздником, посвященным чествованию самых родных мам.

Однако история этого праздника очень древняя и ведет начало с 19 века. В 1908 году американка Анна Джарвис из Западной Виргинии начала кампанию по установлению праздника. Таким образом она хотела почтить память своей покойной матери и напомнить другим, насколько важен этот человек в нашей жизни.

Джарвис удалось убедить местные организации и власти Виргинии установить День матери как официальный праздник. А затем президент США Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником, который следует праздновать во второе воскресенье мая.

Кстати, май выбрали сознательно: в христианской вере это месяц Пресвятой Богородицы, а католическая церковь посвящает его Деве Марии.

Американка Анна Джарвис. Фото: britannica.com

Впоследствии американская традиция перешла в другие страны мира. К примеру, сразу после Первой мировой войны День матери начали праздновать в Швеции, Норвегии и нескольких других странах Европы.

В Канаде украинская диаспора начала поздравлять своих матерей еще в начале XX века (1928), а в западных регионах Украины такая инициатива появилась через год после этого. Официально в Украине День матери начали праздновать в 1999 году.

Какое значение Дня матери

Независимо от страны, культуры и происхождения, всех нас объединяет признание важной роли, которую играют матери в жизни детей.

Поэтому желание почтить такого человека или отблагодарить его за все то хорошее и светлое, что было у нас в жизни, да и за саму жизнь, вполне естественно.

Мать с дочерью. Фото: tatimalysheva.com

Какие существуют традиции в Украине на День матери

Традиции празднования Дня матери в Украине могут включать:

Подарки для мамочек

Подарок — едва ли не лучший способ проявить свою заботу и внимание. Это могут быть обычные цветы, полезные вещи или товары, относящиеся к хобби.

В последнее время популярно стало дарить эмоции, это может быть что угодно — от чайной церемонии до экстремального вождения. Ведь мамочки бывают разные.

Совместные ужины или семейные мероприятия

Многие семьи празднуют День матери, собираясь на ужине в ресторане или дома, или проводя время вместе на природе или в других развлекательных мероприятиях.

Пожелания и слова благодарности

Не всегда есть возможность быть рядом, поэтому люди выражают свои пожелания и благодарность, посылая стихи, теплые слова или открытки.

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