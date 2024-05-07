День сім'ї 2024 року — коли відзначаємо, значення свята та важливі традиції

Щаслива українська родина у вишиванках. Фото: google.com

Сім'я — найголовніша цінність в житті кожного українця. Саме тому їй присвячено кілька свят у році. Зокрема 2023 року в Україні офіційно запровадили Міжнародний день сім'ї.

Розповідаємо, коли українці відзначатимуть Міжнародний день сім'ї 2024 року, яка є ще дата, суть свята та про які традиції слід знати.

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Коли Міжнародний день сім'ї 2024 року — історія та дата свята

Це свято було засновано Організацією Об'єднаних Націй 1993 року. Вже через рік його офіційно почали відзначати у світі. А з 2023 року й в Україні. Для Міжнародного дня сім'ї обрали весняну дату — 15 травня.

Цікаво, що в Україні є ще одна дата присвячена сім'ї — 8 липня. Цей День сім'ї був встановлений у нашій державі 2012 року відповідним указом президента. Він є також офіційним та важливим для українців.

Дружня родина. Фото: istockphoto.com

Міжнародний день сім'ї — яка суть свята

ООН запровадила Міжнародний день сім'ї, щоб приділяти більшу увагу проблемам, пов'язаним з сім'ями, стосунками у родині.

Цікаво, що щороку це свято має особливу тему. До прикладу, проблеми бідних сімей, культура здорового життя у родині, виховання дітей, сімейні традиції, роль батька чи матері в сім'ї тощо.

Також це день, щоб оцінити безумовну любов і підтримку, які надають найближчі люди, і прийняти різноманітність нашої глобальної спільноти.

Щаслива українська родина у вишиванках. Фото: google.com

Які існують традиції у Міжнародний день сім'ї

Перш за все, День сім'ї — це чудовий привід зателефонувати батькам, сестрам, братам або іншим родичам, сказавши кілька теплих слів та подякувавши їм. Можна відправити святкову листівку чи картинку з побажаннями.

А якщо є така можливість, то це чудова нагода зустрітися у сімейному колі. Можна вибратися на пікнік, влаштувати чаювання або святкову вечерю.

У День сім'ї важливо сконцентрувати увагу на світлих моментах, які ви пережили разом з родиною. Або ж згадати про підтримку та турботу у найважчі хвилини життя, що також важливо. Це також час, щоб пробачити та попросити вибачення.

А ще саме на Міжнародний день сім'ї або День сім'ї в Україні можна запровадити власні традиції, до прикладу:

сімейні прогулянки (відвідування ресторану, театру, музею тощо);

сімейні конкурси;

ігри (настільні або спортивні);

спільне приготування трапези, коли кожен член сім'ї бере участь у процесі;

сімейна капсула часу — візьміть коробку або тубус, куди покладіть листи від кожного члена сім'ї, пам'ятні речі та фотографії для майбутніх поколінь.

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