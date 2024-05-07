День семьи в 2024 году — когда отмечаем, значение праздника и важные традиции

Когда День семьи в Украине в 2024 году — дата и традиции важного праздника
Семья — самая главная ценность в жизни каждого украинца. Именно поэтому ей посвящено несколько праздников в году. В частности, в 2023 году в Украине официально ввели Международный день семьи.
Рассказываем, когда украинцы будут отмечать Международный день семьи в 2024 году, какая есть еще дата, суть праздника и о каких традициях следует знать.
Когда Международный день семьи в 2024 году — история и дата праздника
Этот праздник был основан Организацией Объединенных Наций в 1993 году. Уже год спустя его официально начали отмечать в мире. А с 2023 и в Украине. Для Международного дня семьи выбрали весеннюю дату — 15 мая.
Интересно, что в Украине есть еще одна дата, посвященная семье — 8 июля. Этот День семьи был установлен в нашем государстве в 2012 году соответствующим указом президента. Он также официальный и важный для украинцев.
Международный день семьи — какая суть праздника
ООН ввела Международный день семьи, чтобы уделять больше внимания проблемам, связанным с семьями, отношениями в семье.
Интересно, что каждый год этот праздник имеет особую тему. К примеру, проблемы бедных семей, культура здоровой жизни в семье, воспитание детей, семейные традиции, роль отца или матери в семье и т.д.
Также это день, чтобы оценить безусловную любовь и поддержку, которые оказывают самые близкие люди, и принять разнообразие нашего глобального сообщества.
Какие существуют традиции в Международный день семьи
Прежде всего, День семьи — это прекрасный повод позвонить родителям, сестрам, братьям или другим родственникам, сказав несколько теплых слов и поблагодарив их. Можно отправить праздничную открытку или картинку с пожеланиями.
А если есть такая возможность, то это прекрасное время, чтобы встретиться в семейном кругу. Можно выбраться на пикник, устроить чаепитие или праздничный ужин.
В День семьи важно сконцентрировать внимание на светлых моментах, которые вы пережили вместе с семьей. Или вспомнить о поддержке и заботе в самые тяжелые минуты жизни, что тоже важно. Это также время, чтобы простить и попросить прощения.
А еще именно на Международный день семьи или День семьи в Украине можно ввести собственные традиции, например:
- семейные прогулки (посещение ресторана, театра, музея и т.п.);
- семейные конкурсы;
- игры (настольные или спортивные);
- совместное приготовление трапезы, когда каждый член семьи участвует в процессе;
- семейная капсула времени — возьмите коробку или тубус, куда положите письма от каждого члена семьи, памятные вещи и фотографии для будущих поколений.
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