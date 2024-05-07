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Когда День семьи в Украине в 2024 году — дата и традиции важного праздника

7 мая 2024 06:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День семьи в 2024 году — когда отмечаем, значение праздника и важные традиции
Счастливая украинская семья в вышитых сорочках. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Семья — самая главная ценность в жизни каждого украинца. Именно поэтому ей посвящено несколько праздников в году. В частности, в 2023 году в Украине официально ввели Международный день семьи.

Рассказываем, когда украинцы будут отмечать Международный день семьи в 2024 году, какая есть еще дата, суть праздника и о каких традициях следует знать.

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Когда Международный день семьи в 2024 году — история и дата праздника

Этот праздник был основан Организацией Объединенных Наций в 1993 году. Уже год спустя его официально начали отмечать в мире. А с 2023 и в Украине. Для Международного дня семьи выбрали весеннюю дату — 15 мая.

Интересно, что в Украине есть еще одна дата, посвященная семье — 8 июля. Этот День семьи был установлен в нашем государстве в 2012 году соответствующим указом президента. Он также официальный и важный для украинцев.

 

Когда Международный день семьи 2024 года — история и дата праздника
Дружная семья. Фото: istockphoto.com

Международный день семьи — какая суть праздника

ООН ввела Международный день семьи, чтобы уделять больше внимания проблемам, связанным с семьями, отношениями в семье.

Интересно, что каждый год этот праздник имеет особую тему. К примеру, проблемы бедных семей, культура здоровой жизни в семье, воспитание детей, семейные традиции, роль отца или матери в семье и т.д.

Также это день, чтобы оценить безусловную любовь и поддержку, которые оказывают самые близкие люди, и принять разнообразие нашего глобального сообщества.

 

Существующие традиции в Международный день семьи
Счастливая украинская семья в вышиванках. Фото: google.com

Какие существуют традиции в Международный день семьи

Прежде всего, День семьи — это прекрасный повод позвонить родителям, сестрам, братьям или другим родственникам, сказав несколько теплых слов и поблагодарив их. Можно отправить праздничную открытку или картинку с пожеланиями.

А если есть такая возможность, то это прекрасное время, чтобы встретиться в семейном кругу. Можно выбраться на пикник, устроить чаепитие или праздничный ужин.

В День семьи важно сконцентрировать внимание на светлых моментах, которые вы пережили вместе с семьей. Или вспомнить о поддержке и заботе в самые тяжелые минуты жизни, что тоже важно. Это также время, чтобы простить и попросить прощения.

А еще именно на Международный день семьи или День семьи в Украине можно ввести собственные традиции, например:

  • семейные прогулки (посещение ресторана, театра, музея и т.п.);
  • семейные конкурсы;
  • игры (настольные или спортивные);
  • совместное приготовление трапезы, когда каждый член семьи участвует в процессе;
  • семейная капсула времени — возьмите коробку или тубус, куда положите письма от каждого члена семьи, памятные вещи и фотографии для будущих поколений.

Ранее мы рассказывали, когда отметим День матери в мае 2024 года, какое значение праздника и какие традиции существуют.

Напомним, мы писали, когда украинцы отмечают Троицу в 2024 году.

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традиции
Украина
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День семьи

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