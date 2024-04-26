Церковний календар на травень 2024 — що відзначатимемо — коли Великдень і Радониця

Віряни на службі у церкві. Фото: pomisna.info

Травень буде наповнений великими церковними святами та датами. На початку місяця віряни зустрічатимуть Світле Христове Воскресіння (Великдень). Також згадуватимуть апостола і євангеліста Іоанна Богослова, перенесення мощей Миколи Чудотворця та третє віднайдення глави Івана Предтечі.

Які ще церковні свята в травні будемо відзначати за новим стилем, дізнавайтеся у матеріалі Новини.LIVE.

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Важливо відзначити, що Православна церква України перейшла на новоюліанський календар у вересні 2023 року, тож усі неперехідні церковні свята (з фіксованою датою) тепер відзначатимемо на 13 днів раніше, але дати перехідних свят залишилися однаковими для нового та старого календарів.

Православний календар на квітень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

1 травня — Велика середа, святого пророка Єремії, священномученика Макарія, митрополита Київського, благовірної Тамари, цариці Грузинської.

— Велика середа, святого пророка Єремії, священномученика Макарія, митрополита Київського, благовірної Тамари, цариці Грузинської. 2 травня — Великий четвер (Чистий четвер) , святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

— , святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. 3 травня — Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця) , мучеників Тимофія і Маври, преподобного Феодосія Печерського, ікони Божої Матері Успіння Києво-Печерська, ікони Божої Матері Києво-Печерська.

— , мучеників Тимофія і Маври, преподобного Феодосія Печерського, ікони Божої Матері Успіння Києво-Печерська, ікони Божої Матері Києво-Печерська. 4 травня — Велика субота, мучениці Пелагії.

— Велика субота, мучениці Пелагії. 5 травня — Світле Христове Воскресіння (Великдень), мучениці Ірини, ікони Божої Матері "Невипивана чаша".

Українці святкують Великдень. Фото: Апостроф

6 травня — Світлий понеділок, праведного Іова Почаївського.

— Світлий понеділок, праведного Іова Почаївського. 7 травня — Світлий вівторок, Іверської ікони Божої Матері , мученика Акакія і явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.

— Світлий вівторок, , мученика Акакія і явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом. 8 травня — Світла середа, апостола і євангеліста Іоанна Богослова, преподобного Арсенія Працьовитого і Пимена, пісника, Києво-Печерських, поминання загиблих у Другій Світовій війні.

Ікона апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Фото: google.com

9 травня — Світлий четвер, перенесення мощей Миколи Чудотворця (Микола Теплий), преподобного Іосифа Оптинського.

Ікона перенесення мощей Миколи Чудотворця. Фото: google.com

10 травня — Світла п'ятниця, ікони Божої Матері "Живоносне джерело", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, єпископа Володимирського і Суздальського, Києво-Братської ікони Божої Матері.

— Світла п'ятниця, ікони Божої Матері "Живоносне джерело", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, єпископа Володимирського і Суздальського, Києво-Братської ікони Божої Матері. 11 травня — Світла субота, рівноапостольних Кирила і Мефодія, преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського.

Кирило та Мефодій. Фото: google.com

12 травня — Антипасха, преподобного Амфілохія Почаївського.

— Антипасха, преподобного Амфілохія Почаївського. 13 травня — мучениці Гликерії, перенесення мощей преподобномученика Макарія, архімандрида Канівського.

— мучениці Гликерії, перенесення мощей преподобномученика Макарія, архімандрида Канівського. 14 травня — Радониця (проводи), преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського, поминання померлих.

Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info

15 травня — преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї, єпископа Ростовського, преподобного Ісаї Києво-Печерського.

— преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї, єпископа Ростовського, преподобного Ісаї Києво-Печерського. 16 травня — преподобного Феодора Освяченого.

— преподобного Феодора Освяченого. 17 травня — апостола Андроника та інших з ним.

— апостола Андроника та інших з ним. 18 травня — святих отців сімох Вселенських соборів.

— святих отців сімох Вселенських соборів. 19 травня — святих жон-мироносиць, преподобного Іоанна Готфського, єпископа, мученика Перфенія Жовківського, Римського.

— святих жон-мироносиць, преподобного Іоанна Готфського, єпископа, мученика Перфенія Жовківського, Римського. 20 травня — мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, обрітення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі.

— мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, обрітення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі. 21 травня — рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени, благовірного князя Костянтина і дітей його, Михайла і Феодора.

— рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени, благовірного князя Костянтина і дітей його, Михайла і Феодора. 22 травня — мученика Василіска.

— мученика Василіска. 23 травня — преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського, преподобної Єфросинії Полоцької, обрітення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського.

— преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського, преподобної Єфросинії Полоцької, обрітення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського. 24 травня — преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.

— преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. 25 травня — третє обрітення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського.

Ікона глави Івана Предтечі. Фото: eparhia.vn.ua

26 травня — апостолів від 70-ти Карпа та Алфея, святкування відновлення Михайлівського Золотоверхого собору.

— апостолів від 70-ти Карпа та Алфея, святкування відновлення Михайлівського Золотоверхого собору. 27 травня — священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, перенесення мощей святителів Київських Кипріяна, Фотія, Іони, Іоанна Руського, сповідника.

— священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, перенесення мощей святителів Київських Кипріяна, Фотія, Іони, Іоанна Руського, сповідника. 28 травня — преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського, священномученика Елладія єпископа.

— преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського, священномученика Елладія єпископа. 29 травня — Преполовіння П'ятидесятниці, мучениці Феодосії діви, Тирської.

— Преполовіння П'ятидесятниці, мучениці Феодосії діви, Тирської. 30 травня — преподобного Ісаакія сповідника.

— преподобного Ісаакія сповідника. 31 травня — апостола від 70-ти Єрма.

Віряни у церкві. Фото: pomisna.info

Коли поминальні дні у травні 2024 року

На останній місяць весни 2024 року припадає два особливих дні поминання покійних:

8 травня — поминання загиблих у Другій Світовій війні;

14 травня — Радониця (проводи).

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