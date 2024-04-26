Церковный календарь на май 2024 — что будем отмечать — когда Пасха и Радоница

Верующие на службе в церкви. Фото: pomisna.info

Май будет наполнен большими церковными праздниками и датами. В начале месяца верующие будут встречать Светлое Христово Воскресение (Пасха). Также будут вспоминать апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенос мощей Николая Чудотворца и третье нахождение главы Иоанна Предтечи.

Какие еще церковные праздники в мае будем отмечать по новому стилю, узнайте в материале Новини.LIVE.

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Важно отметить, что Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, поэтому все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отметим на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календарей.

Православный календарь на апрель 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

1 мая — Великая среда, святого пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского, благоверной Тамары, царицы Грузинской.

— Великая среда, святого пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского, благоверной Тамары, царицы Грузинской. 2 мая — Великий четверг (Чистый четверг) , святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

— , святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. 3 мая — Великая пятница (Страстная пятница) , мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского, иконы Божией Матери Успения Киево-Печерская, иконы Божией Матери Киево-Печерская.

— , мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского, иконы Божией Матери Успения Киево-Печерская, иконы Божией Матери Киево-Печерская. 4 мая — Великая суббота, мученицы Пелагии.

— Великая суббота, мученицы Пелагии. 5 мая — Светлое Христово Воскресение (Пасха), мученицы Ирины, иконы Божией Матери "Невыпиваемая чаша".

Украинцы празднуют Пасху. Фото: Апостроф

6 мая — Светлый понедельник, праведного Иова Почаевского.

— Светлый понедельник, праведного Иова Почаевского. 7 мая — Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери , мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.

— Светлый вторник, , мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом. 8 мая — Светлая среда, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и Пимена, песника, Киево-Печерских, поминовения погибших во Второй Мировой войне.

Икона апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Фото: google.com

9 мая — Светлый четверг, перенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый), преподобного Иосифа Оптинского.

Икона перенесения мощей Николая Чудотворца. Фото: google.com

10 мая — Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

— Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери. 11 мая — Светлая суббота, равноапостольная Кирилла и Мефодия, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского.

Кирилл и Мефодий. Фото: google.com

12 мая — Антипасха, преподобного Амфилохия Почаевского.

— Антипасха, преподобного Амфилохия Почаевского. 13 мая — мученицы Гликерии, перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрида Каневского.

— мученицы Гликерии, перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрида Каневского. 14 мая — Радоница (проводы), преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, поминовения умерших.

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

15 мая — преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, преподобного Исаии Киево-Печерского.

— преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, преподобного Исаии Киево-Печерского. 16 мая — преподобного Феодора Освященного.

— преподобного Феодора Освященного. 17 мая — апостола Андроника и других с ним.

— апостола Андроника и других с ним. 18 мая — святых отцов семерых Вселенских соборов.

— святых отцов семерых Вселенских соборов. 19 мая — святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовковского, Римского.

— святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовковского, Римского. 20 мая — мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретения мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси.

— мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретения мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси. 21 мая — равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его, Михаила и Феодора.

— равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его, Михаила и Феодора. 22 мая — мученика Василиска.

— мученика Василиска. 23 мая — преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой, обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

— преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой, обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. 24 мая — преподобного Симеона Столбника на Страстной горе.

— преподобного Симеона Столбника на Страстной горе. 25 мая — третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

Икона главы Ивана Предтечи. Фото: eparhia.vn.ua

26 мая — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора.

— апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора. 27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардейского, перенесения мощей святителей Киевских Киприана, Фотия, Ионы, Иоанна Русского, исповедника.

— священномученика Ферапонта, епископа Сардейского, перенесения мощей святителей Киевских Киприана, Фотия, Ионы, Иоанна Русского, исповедника. 28 мая — преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Элладия епископа.

— преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Элладия епископа. 29 мая — Преполовение Пятидесятницы, Феодосийской мученицы девы, Тирской.

— Преполовение Пятидесятницы, Феодосийской мученицы девы, Тирской. 30 мая — преподобного Исаакия исповедника.

— преподобного Исаакия исповедника. 31 мая — апостола от 70-ти Ерма.

Верующие в церкви. Фото: pomisna.info

Когда поминальные дни в мае 2024 года

На последний месяц весны 2024 года приходится два особых дня поминовения усопших:

8 мая — поминовение погибших во Второй Мировой войне;

14 мая — Радоница (проводы).

Раньше мы рассказывали, когда отмечаем Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

Напомним, мы писали, когда украинцы отмечают Троицу в 2024 году.

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