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Церковный календарь на май 2024 — когда отметим Пасху и Радоницу

26 апреля 2024 04:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на май 2024 — что будем отмечать — когда Пасха и Радоница
Верующие на службе в церкви. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Май будет наполнен большими церковными праздниками и датами. В начале месяца верующие будут встречать Светлое Христово Воскресение (Пасха). Также будут вспоминать апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенос мощей Николая Чудотворца и третье нахождение главы Иоанна Предтечи.

Какие еще церковные праздники в мае будем отмечать по новому стилю, узнайте в материале Новини.LIVE.

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Важно отметить, что Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, поэтому все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отметим на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календарей.

Православный календарь на апрель 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

  • 1 мая — Великая среда, святого пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского, благоверной Тамары, царицы Грузинской.
  • 2 маяВеликий четверг (Чистый четверг) , святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
  • 3 маяВеликая пятница (Страстная пятница), мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского, иконы Божией Матери Успения Киево-Печерская, иконы Божией Матери Киево-Печерская.
  • 4 мая — Великая суббота, мученицы Пелагии.
  • 5 маяСветлое Христово Воскресение (Пасха), мученицы Ирины, иконы Божией Матери "Невыпиваемая чаша".

 

Когда Пасха 2024 года
Украинцы празднуют Пасху. Фото: Апостроф
  • 6 мая — Светлый понедельник, праведного Иова Почаевского.
  • 7 мая — Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.
  • 8 мая — Светлая среда, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и Пимена, песника, Киево-Печерских, поминовения погибших во Второй Мировой войне.

 

Когда апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Икона апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Фото: google.com
  • 9 мая — Светлый четверг, перенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый), преподобного Иосифа Оптинского.

 

Когда перенос мощей Николая Чудотворца
Икона перенесения мощей Николая Чудотворца. Фото: google.com
  • 10 мая — Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
  • 11 мая — Светлая суббота, равноапостольная Кирилла и Мефодия, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского.

 

Когда День Кирилла и Мефодия 2024 года
Кирилл и Мефодий. Фото: google.com
  • 12 мая — Антипасха, преподобного Амфилохия Почаевского.
  • 13 мая — мученицы Гликерии, перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрида Каневского.
  • 14 маяРадоница (проводы), преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, поминовения умерших.

 

Когда Радоница 2024 года
Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info
  • 15 мая — преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, преподобного Исаии Киево-Печерского.
  • 16 мая — преподобного Феодора Освященного.
  • 17 мая — апостола Андроника и других с ним.
  • 18 мая — святых отцов семерых Вселенских соборов.
  • 19 мая — святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовковского, Римского.
  • 20 мая — мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретения мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси.
  • 21 мая — равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его, Михаила и Феодора.
  • 22 мая — мученика Василиска.
  • 23 мая — преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой, обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
  • 24 мая — преподобного Симеона Столбника на Страстной горе.
  • 25 маятретье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

 

Когда третье обращение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Икона главы Ивана Предтечи. Фото: eparhia.vn.ua
  • 26 мая — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора.
  • 27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардейского, перенесения мощей святителей Киевских Киприана, Фотия, Ионы, Иоанна Русского, исповедника.
  • 28 мая — преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Элладия епископа.
  • 29 мая — Преполовение Пятидесятницы, Феодосийской мученицы девы, Тирской.
  • 30 мая — преподобного Исаакия исповедника.
  • 31 мая — апостола от 70-ти Ерма.

 

Когда поминальные дни в мае 2024 года
Верующие в церкви. Фото: pomisna.info

Когда поминальные дни в мае 2024 года

На последний месяц весны 2024 года приходится два особых дня поминовения усопших:

  • 8 мая — поминовение погибших во Второй Мировой войне;
  • 14 мая — Радоница (проводы).

Раньше мы рассказывали, когда отмечаем Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

Напомним, мы писали, когда украинцы отмечают Троицу в 2024 году.

Также советуем узнать, в чем суть Страстной недели, каково значение каждого дня, какие традиции существуют и что нельзя делать.

церковь
календарь
поминальные дни
май
Пасха-2024
Радоница

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