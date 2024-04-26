Церковный календарь на май 2024 — что будем отмечать — когда Пасха и Радоница

Церковный календарь на май 2024 — когда отметим Пасху и Радоницу
Май будет наполнен большими церковными праздниками и датами. В начале месяца верующие будут встречать Светлое Христово Воскресение (Пасха). Также будут вспоминать апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенос мощей Николая Чудотворца и третье нахождение главы Иоанна Предтечи.
Какие еще церковные праздники в мае будем отмечать по новому стилю, узнайте в материале Новини.LIVE.
Важно отметить, что Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, поэтому все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отметим на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календарей.
Православный календарь на апрель 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
- 1 мая — Великая среда, святого пророка Иеремии, священномученика Макария, митрополита Киевского, благоверной Тамары, царицы Грузинской.
- 2 мая — Великий четверг (Чистый четверг) , святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
- 3 мая — Великая пятница (Страстная пятница), мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского, иконы Божией Матери Успения Киево-Печерская, иконы Божией Матери Киево-Печерская.
- 4 мая — Великая суббота, мученицы Пелагии.
- 5 мая — Светлое Христово Воскресение (Пасха), мученицы Ирины, иконы Божией Матери "Невыпиваемая чаша".
- 6 мая — Светлый понедельник, праведного Иова Почаевского.
- 7 мая — Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.
- 8 мая — Светлая среда, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и Пимена, песника, Киево-Печерских, поминовения погибших во Второй Мировой войне.
- 9 мая — Светлый четверг, перенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый), преподобного Иосифа Оптинского.
- 10 мая — Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
- 11 мая — Светлая суббота, равноапостольная Кирилла и Мефодия, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского.
- 12 мая — Антипасха, преподобного Амфилохия Почаевского.
- 13 мая — мученицы Гликерии, перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрида Каневского.
- 14 мая — Радоница (проводы), преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, поминовения умерших.
- 15 мая — преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, преподобного Исаии Киево-Печерского.
- 16 мая — преподобного Феодора Освященного.
- 17 мая — апостола Андроника и других с ним.
- 18 мая — святых отцов семерых Вселенских соборов.
- 19 мая — святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовковского, Римского.
- 20 мая — мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретения мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси.
- 21 мая — равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его, Михаила и Феодора.
- 22 мая — мученика Василиска.
- 23 мая — преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой, обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
- 24 мая — преподобного Симеона Столбника на Страстной горе.
- 25 мая — третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.
- 26 мая — апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора.
- 27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардейского, перенесения мощей святителей Киевских Киприана, Фотия, Ионы, Иоанна Русского, исповедника.
- 28 мая — преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Элладия епископа.
- 29 мая — Преполовение Пятидесятницы, Феодосийской мученицы девы, Тирской.
- 30 мая — преподобного Исаакия исповедника.
- 31 мая — апостола от 70-ти Ерма.
Когда поминальные дни в мае 2024 года
На последний месяц весны 2024 года приходится два особых дня поминовения усопших:
- 8 мая — поминовение погибших во Второй Мировой войне;
- 14 мая — Радоница (проводы).
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