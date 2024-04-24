Чому українці б'ються яйцями на Великдень — звідки з'явилася ця традиція

Дівчина, яка б'ється яйцями з жінкою. Фото: Freepik

На Великдень люди за традицією фарбують яйця, а потім б’ються ними, намагаючись визначити, хто ж сильніший. Та часто ніхто навіть не замислюється над тим, чому існує така традиція, яку дотримується більшість людей у це світле свято.

Новини.LIVE розповідає про традиції з яйцями на Великдень.

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Яйця на Великдень — чому вони є символом свята

Багато століть тому яйце вважалося символом життя, пробудженням навесні і родючості. До того ж, ні для кого не секрет, що яйця мають округлу форму, через що предки вважали їх символом Сонця у давні часи. Також цей продукт ніс справжнє щастя і тепло всім навколо.

Крім того, яйця можуть бути символом Воскресіння Христового, а коли їх чистять, з них ніби виходить новий світ, який врятував Ісус Христос. Обриси яєць також дуже схожі на момент вознесіння святого на небо.

Кошик з писанками на Великдень. Фото: Pinterest

Традиція фарбувати яйця і битися ними — що вона означає

В Україні прийнято розмальовувати яйця, а зранку ними битися в колі найрідніших. Мало хто знає, що ця традиція символізує боротьбу добра зі злом. З давніх часів люди вважали, що яйце, яке залишилося цілим, було оберегом, тому його довго берегли і розбивали в останню чергу.

Дві людини, які б'ються писанками. Фото: Freepik

До того ж, у давні часи було непристойним цілуватися з іншими на публіку, тому віряни вирішили битися яйцями, ніби цілуючи один одного. Також у народі вирувала думка, що яйце — це ніби камінь, який не давав нікому входити до печери, де було тіло Ісуса Христа, тому люди розбивали яйця, ніби звільняючи його.

Крім того, предки в давні часи вважали, що чим більше яєць розіб’ють люди у це свято, тим швидше воскресне Ісус Христос.

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