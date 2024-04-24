Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Традиція родом з давніх часів — чому люди б'ються яйцями на Великдень arrow

Традиція родом з давніх часів — чому люди б'ються яйцями на Великдень

24 квітня 2024 17:07
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чому українці б'ються яйцями на Великдень — звідки з'явилася ця традиція
Дівчина, яка б'ється яйцями з жінкою. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На Великдень люди за традицією фарбують яйця, а потім б’ються ними, намагаючись визначити, хто ж сильніший. Та часто ніхто навіть не замислюється над тим, чому існує така традиція, яку дотримується більшість людей у це світле свято.

Новини.LIVE розповідає про традиції з яйцями на Великдень.

Читайте також:

Яйця на Великдень — чому вони є символом свята

Багато століть тому яйце вважалося символом життя, пробудженням навесні і родючості. До того ж, ні для кого не секрет, що яйця мають округлу форму, через що предки вважали їх символом Сонця у давні часи. Також цей продукт ніс справжнє щастя і тепло всім навколо.

Крім того, яйця можуть бути символом Воскресіння Христового, а коли їх чистять, з них ніби виходить новий світ, який врятував Ісус Христос. Обриси яєць також дуже схожі на момент вознесіння святого на небо. 

Корзина с писанками на Пасху
Кошик з писанками на Великдень. Фото: Pinterest

Традиція фарбувати яйця і битися ними — що вона означає

В Україні прийнято розмальовувати яйця, а зранку ними битися в колі найрідніших. Мало хто знає, що ця традиція символізує боротьбу добра зі злом. З давніх часів люди вважали, що яйце, яке залишилося цілим, було оберегом, тому його довго берегли і розбивали в останню чергу.

Два человека, которые бьются писанками
Дві людини, які б'ються писанками. Фото: Freepik

До того ж, у давні часи було непристойним цілуватися з іншими на публіку, тому віряни вирішили битися яйцями, ніби цілуючи один одного. Також у народі вирувала думка, що яйце — це ніби камінь, який не давав нікому входити до печери, де було тіло Ісуса Христа, тому люди розбивали яйця, ніби звільняючи його. 

Крім того, предки в давні часи вважали, що чим більше яєць розіб’ють люди у це свято, тим швидше воскресне Ісус Христос.

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні змінилася вартість продуктів для великоднього кошика. 

Раніше ми розповідали про те, чи отримають люди в Україні додаткові вихідні на Великдень. 

Також ми повідомляли про те, як потрібно правильно називати Великдень і паски.

свята
традиції
Великдень-2024
звичаї

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри