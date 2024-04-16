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Великдень 2024 в Україні — чи будуть додаткові вихідні у травні

16 квітня 2024 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чи будуть вихідні на Великдень 2024 — українцям розповіли про відпочинок у травні
Українці на Великдень у церкві. Фото: Олександр Гончаров/Апостроф
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цьогоріч православні віряни відзначатимуть Великдень на початку травня. Це найочікуваніше свято для всіх християн. Тож, зазвичай через цю велику подію в Україні встановлюються додаткові вихідні. Проте, третій рік поспіль українці відзначатимуть Воскресіння Христове у війні через повномасштабне вторгнення росії. 

Чи матимуть громадяни України додатковий відпочинок у травні на Великдень, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Коли Великдень 2024 року 

Православні українці святкуватимуть Великдень 2024 року 5 травня. Оскільки свято завжди припадає на неділю, понеділок встановлюється додатковим вихідним. Тому 6 травня має бути днем додаткового відпочинку. 

 

Великдень в Україні 2024 — чи варто чекати на додаткові вихідні у травні
Українці освячують великодні кошики у церкві. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Чи будуть в Україні додаткові вихідні на Великдень 

Вихідні дні на Великдень в Україні надаються відповідно до ст. 73 "Кодексу законів про працю". Однак наразі в країні діють воєнний стан та загальна мобілізація. Особливий період продовжено до 14 травня 2024 року.

А відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Таким чином для більшості українців 6 травня буде звичайним робочим днем.

Водночас, варто зауважити, що приватні компанії, організації та підприємства можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм співробітникам додатковий вихідний. 

Раніше ми писали, що не можна робити у Страсний тиждень та яке значення має кожний день тижня перед Великоднем. 

Нагадаємо, ми розповідали, як українці святкують Чистий четвер 2024 року, що треба знати про традиції та заборони свята. 

Також ми повідомляли, коли українці святкують Трійцю 2024 року. 

свята
вихідні
Україна
Великдень
травень

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