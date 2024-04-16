Чи будуть вихідні на Великдень 2024 — українцям розповіли про відпочинок у травні

Українці на Великдень у церкві. Фото: Олександр Гончаров/Апостроф

Цьогоріч православні віряни відзначатимуть Великдень на початку травня. Це найочікуваніше свято для всіх християн. Тож, зазвичай через цю велику подію в Україні встановлюються додаткові вихідні. Проте, третій рік поспіль українці відзначатимуть Воскресіння Христове у війні через повномасштабне вторгнення росії.

Чи матимуть громадяни України додатковий відпочинок у травні на Великдень, розповідаємо далі в матеріалі.

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Коли Великдень 2024 року

Православні українці святкуватимуть Великдень 2024 року 5 травня. Оскільки свято завжди припадає на неділю, понеділок встановлюється додатковим вихідним. Тому 6 травня має бути днем додаткового відпочинку.

Українці освячують великодні кошики у церкві. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Чи будуть в Україні додаткові вихідні на Великдень

Вихідні дні на Великдень в Україні надаються відповідно до ст. 73 "Кодексу законів про працю". Однак наразі в країні діють воєнний стан та загальна мобілізація. Особливий період продовжено до 14 травня 2024 року.

А відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Таким чином для більшості українців 6 травня буде звичайним робочим днем.

Водночас, варто зауважити, що приватні компанії, організації та підприємства можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм співробітникам додатковий вихідний.

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