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Пасха 2024 в Украине — будут ли дополнительные выходные в мае

16 апреля 2024 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Будут ли выходные на Пасху 2024 — украинцам рассказали об отдыхе в мае
Украинцы на Пасху в церкви. Фото: Александр Гончаров/Апостроф
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этом году православные верующие будут отмечать Пасху в начале мая. Это самый ожидаемый праздник для всех христиан. Поэтому обычно в связи с этим великим событием в Украине устанавливаются дополнительные выходные. Однако третий год подряд украинцы будут отмечать Воскресение Христово в войне из-за полномасштабного вторжения россии.

Будет ли у граждан Украины дополнительный отдых в мае на Пасху, рассказываем далее в материале.

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Православные украинцы будут праздновать Пасху в 2024 году 5 мая. Поскольку праздник всегда выпадает на воскресенье, понедельник устанавливается дополнительным выходным. Поэтому 6 мая должно быть днем дополнительного отдыха.

 

Пасха в Украине 2024 — стоит ли ждать дополнительных выходных в мае
Украинцы освящают пасхальные корзины в церкви. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Будут ли в Украине дополнительные выходные на Пасху

Выходные дни на Пасху в Украине предоставляются в соответствии со ст. 73 "Кодекса законов о труде". Однако сейчас в стране действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Особый период продлен до 14 мая 2024 года.

А согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Таким образом, для большинства украинцев 6 мая будет обычным рабочим днем.

В то же время следует отметить, что частные компании, организации и предприятия могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительный выходной.

Ранее мы писали, что нельзя делать в Страстную неделю и какое значение имеет каждый день недели перед Пасхой.

Напомним, мы рассказывали, как украинцы празднуют Чистый четверг в 2024 году, что нужно знать о традициях и запретах праздника.

Также мы сообщали, когда украинцы празднуют Троицу в 2024 году.

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Украина
Пасха
май

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